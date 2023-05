Abarth Metaverse Store: un’esperienza interattiva con la Nuova Abarth 500e

Abarth Metaverse Store, accessibile ai clienti italiani e presto ai clienti francesi, è uno showroom interattivo che sfrutta il potere del metaverso per offrire un’esperienza coinvolgente e unica del brand Abarth, basata sui valori di divertimento e innovazione. Nel negozio Metaverse, i clienti avranno l’opportunità di esplorare da vicino l’intera gamma della Abarth 500e e scoprire tutte le sue versioni e colori disponibili. Per accedervi, è sufficiente un semplice clic sul sito di Abarth da qualsiasi dispositivo, senza la necessità di attrezzature specifiche come cuffie VR, avatar o hardware specializzato, né di competenze tecniche.

L’Abarth Metaverse Store offre una straordinaria esperienza immersiva, permettendo ai clienti di rivivere l’emozione della guida adrenalinica della Nuova Abarth 500e attraverso materiali multimediali appositamente creati che ne evidenziano il comportamento sia in contesti urbani che su pista. Come in un videogioco, i clienti potranno personalizzare la propria “pocket rocket” e cimentarsi in entusiasmanti corse, poiché il nuovo Abarth Metaverse Store apre le porte a un parco giochi in cui le sonorità e le prestazioni sono i protagonisti, invitando gli appassionati a creare un’esperienza di guida unica e coinvolgente.

Questa esperienza completamente immersiva è arricchita dalla presenza di un Product Genius, una persona reale pronta a rispondere alle domande dei clienti in tempo reale. Attraverso una conversazione diretta, il Product Genius fornirà tutte le informazioni sulla Nuova Abarth 500e, a partire dal suo deciso e attraente stile esterno e dai dettagli sportivi come il nuovo paraurti anteriore dedicato, le esclusive linee sportive delle minigonne laterali, i loghi e la firma distintiva di Abarth.

Una volta all’interno dell’auto, il Product Genius mostrerà gli eleganti interni scuri, mettendo l’accento sulla plancia premium, i sedili sportivi impreziositi dalle “scorpion stripes” sul tessuto, il volante in Alcantara e pelle. I clienti avranno anche l’opportunità di esplorare tutte le caratteristiche dell’auto, come le diverse modalità di guida e il sistema di infotainment, nonché di conoscere le varie funzionalità EV, come le modalità di ricarica e le mappe con le stazioni di ricarica. È disponibile anche un’animazione dettagliata che illustra le modalità di ricarica dell’auto per fornire un’informazione approfondita. Inoltre, particolare attenzione è dedicata al suono inconfondibile di Abarth, che gli utenti possono ascoltare in qualsiasi momento attraverso l’interfaccia, sperimentando così l’anima sportiva del marchio anche nelle strade di tutti i giorni.

Grazie a un widget dedicato, i clienti possono anche prendere il controllo e configurare la propria Nuova Abarth 500e secondo i propri gusti, selezionando colore, carrozzeria, finiture e allestimento desiderato. Questa è l’ultima frontiera del mondo digitale, dove gli appassionati di Abarth potranno muoversi a tutta velocità tra mondi virtuali e adrenalinici per personalizzare la propria vettura ideale.

Il Product Genius accompagna gli utenti fino alla fine del percorso, aiutandoli anche nella definizione del budget (scelta del numero di rate, maxi-rata, ecc.). Al termine dell’esperienza all’interno dello showroom alimentato dal metaverso, è possibile fissare un secondo appuntamento o acquistare l’auto prescelta. Il Product Genius è disponibile dal lunedì al venerdì dalle 9:00 alle 20:00 e il sabato dalle 10:00 alle 18:00 per adattarsi al tempo libero dei clienti.