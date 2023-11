AC Milan e MSC Crociere: i giocatori diventeranno “cartoon” per una campagna social

Oggi a Casa Milan sono stati illustrati gli accordi di sponsorizzazione con MSC Crociere. Come precedentemente annunciato a luglio, la compagnia diventa Principal Partner e Official Sleeve Partner del Milan per la stagione calcistica, posizionando il proprio logo sulla manica delle maglie indossate dalla Prima Squadra maschile – impegnata sia in competizioni nazionali che nella Champions League – dalla Prima Squadra femminile e dalle formazioni Primavera.

Nello specifico, è stato presentato il progetto relativo alla prossima campagna di comunicazione, che sarà diffusa nei prossimi giorni attraverso i canali social di MSC Crociere e AC Milan. Questa campagna includerà animazioni in stile cartoon con protagonisti i calciatori Rafael Leão, Yunus Musah e Tommaso Pobega. Nel cartoon, i giocatori, dopo aver eseguito alcuni gesti atletici in campo, verranno trasportati nella vita reale a bordo di MSC World Europa, l’ammiraglia di MSC Crociere, riconosciuta come una delle navi più ecologiche al mondo.

In concomitanza, MSC Crociere ha annunciato l’apertura del “Lighthouse”, un temporary store nel cuore di Milano, dedicato al tema del faro e offrirà un’esperienza coinvolgente delle vacanze MSC attraverso giochi interattivi di luci, realtà virtuale e installazioni immersive. Presso il temporary store sarà possibile acquistare t-shirt, felpe, cappelli, zaini e altri prodotti con il marchio MSC Crociere, ideali come regali natalizi.

All’interno del temporary store, situato tra corso Como e piazza Gae Aulenti e aperto al pubblico dal 15 dicembre al 15 gennaio, sarà presente una replica del faro di Ocean Cay, l’isola nelle Bahamas trasformata da MSC Crociere da un sito industriale abbandonato a una riserva marina, dove la natura ha riacquistato la sua rigogliosità e la barriera corallina ha ripreso a crescere. L’apertura del temporary store sarà anticipata da una campagna teaser, suscitando sogni in coloro che passeggiano per le vie di Milano.