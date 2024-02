Acanto Deco: le sneaker d’artista che abbassano lo stress

Le sneaker Acanto di MAIMAI sono green non perché siano colorate di verde, ma perché amano profondamente il pianeta e sono realizzate a partire da materie prime eco , così che i passi possano essere gentili, a basso impatto ambientale ma capaci di lasciare un solco profondo in chi indossa e, anche, negli occhi di chi le guarda.

Le nuove Acanto Deco in pelle e suede lanciate per la Primavera/Estate 2024, per esempio, hanno una silhouette vintage, sportiva quanto basta e slanciata con garbo. Oltre a prendere il nome dall’omonimo fiore (protagonista dello stile barocco tipico della terra del Salento, dove le MAIMAI nascono) si arricchiscono di ricami realizzati a mano, sbocciati da un lavoro lento, da movimenti pieni di pazienza e sapere artigianale, di cui l’azienda si avvale ancora oggi per proiettarsi nel futuro con tutto il suo prezioso heritage.

I ricami che profilano il patch a contrasto solo colorati e spiccano su una sneaker unica sia per aspetto che per concezione: il suo sustainable design, infatti, prevede fodera in fibra di bambù, sottopiede in fibra vegetale e suola morbidissima e ultra flessibile in lattice naturale.

Grazie al suo aspetto, la sneaker Acanto Deco Multicolor è una tavolozza-à-porter 100% made in Italy, che rende omaggio a circa 5mila tra musei, aree archeologiche e monumenti aperti al pubblico diffusi nel nostro Paese, allo scambio culturale, alla bellezza che genere anche benessere in chi la osserva e la vive. È provato che le esperienze estetiche riducono notevolmente lo stress

In più, il mix speciale di colori e materiali che da sempre distingue le creazioni MAIMAI, le rende facilmente abbinabili con tutto il guardaroba. La loro leggerezza fuori dal comune ne fa le compagne perfette di ogni giorno, soprattutto ora che la primavera è in arrivo e che all’orizzonte ci sono le Giornate FAI (23 e 24 marzo) dedicate alla scoperta al patrimonio culturale e paesaggistico d’Italia e l’International Museum Day (18 maggio), occasione unica per riscoprire la nostra memoria individuale e collettiva e lasciarsi avvolgere dalla bellezza.