Acca Kappa: dalla natura, il nuovo hand care che nutre e protegge

Le mani e i gesti parlano di noi, le mani, mai come oggi, meritano attenzione. L’abbiamo imparato, lavarsi frequentemente le mani almeno per 20-40 secondi è una nuova buona abitudine che ci protegge, usare i gel igienizzanti quando l’acqua non è disponibile è una valida alternativa purché si utilizzino sulla pelle asciutta, ma poi, chi protegge le mani dai lavaggi frequenti, dai rischi di secchezza e disidratazione, dagli agenti che possono alterare il film lipidico della pelle?

Anche le mani hanno bisogno di cura, di piacevolezza, di morbidezza, di extra-confort. A cominciare dal sapone.

I nuovi principi attivi dei saponi Acca Kappa caratterizzano le diverse fragranze: il sapone Fico Bianco & Miele dalle proprietà emollienti e restitutive per mani secche e screpolate; il sapone Timo & Basilico Rosso con Olio di Mandorle Dolci che addolcisce e nutre contrastando l’invecchiamento della pelle; Ginepro & Abete Bianco con Burro di Karitè che lenisce e idrata; Lavanda & Fiori di Tiglio con Amido di Mais per rinfrescare e donare morbidezza; Rosa Mosqueta & Geranio che, grazie alle proprietà antiossidanti, rigenera e offre un’azione anti-age alle pelli secche e mature; Arancia & Zafferano con Olio di Germe di Grano per un’azione restitutiva, elasticizzate, antiossidante.

E poi, dopo il piacere di aver regalato alle mani un vero e proprio bagno di fragranze naturali, Acca Kappa ha pensato al gesto che completa il benessere quotidiano: un velo di crema mani.

Dalle quattro fragranze esclusive Acca Kappa sono nate le formulazioni hand-care: la crema Muschio Bianco idratante e lenitiva con estratti di Magnolia, Viola tricolor e Mora per un trattamento intensivo; la crema mani lenitiva Green Mandarin con estratti di Tè Verde e Mandarino dalla texture ultra-leggera e l’assorbimento ultra-rapido; la crema Sakura Tokio con Acido Glicolico e Acido Mandelico ad azione schiarente sulle macchie cutanee e la crema mani Calycanthus con Olio di Girasole e Olio di semi di Lino, dalla texture setosa che si assorbe in un attimo.

Una noce di crema, un piccolo massaggio e anche le mani dimenticano lo stress per tornare morbide e vellutate, un piccolo gesto di benessere firmato Acca Kappa, un tocco di natura nella beauty-routine quotidiana.