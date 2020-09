Acca Kappa: icone di bellezza che omaggiano il nostro Paese

Acca Kappa, con più di 150 anni di storia e una serie di prodotti iconici, rappresenta oggi più che mai il meglio del Made in Italy. Nata a Treviso nel lontano 1869, l’azienda è cresciuta nel mondo attraverso la produzione di spazzole, spazzolini, pettini, oggetti pregiati e poi fragranze, profumazioni per la casa e prodotti per la cura del corpo.

Tra i tanti spicca la linea Muschio Bianco, prima vera creazione olfattiva di Acca Kappa che ancora oggi si afferma come la fragranza più rappresentativa e conosciuta al mondo. Una profumazione ricca di preziosi oli essenziali di Lavanda e Ginepro via via rinvigoriti dalle note muschiate ed ambrate del fondo, declinata in una selezione di prodotti per la cura del corpo e della persona.

Altrettanto iconici i prodotti Acca Kappa per i capelli, spazzole di altissimo artigianato, piccoli gioielli di ebanisteria, da cui l’azienda prese le mosse più di un secolo e mezzo fa. La linea Natura con i suoi materiali completamente naturali, quali manico in legno di faggio, spilli in carpino e gomma naturale, spazzola dolcemente i capelli ed è perfettamente antistatica. Le spazzole in pregiato legno di Kotibè sono perfette per lucidare e dare volume mentre la spazzola Protection, grazie alla speciale forma ad occhiello del nylon, non graffia la cute e offre un delicato massaggio stimolando la micro-circolazione.

Il fascino Acca Kappa è da sempre racchiuso nei dettagli e nella scelta dei materiali più preziosi lavorati con estrema dedizione. Un’innata capacità di sposare innovazione e tradizione dando vita a infinite idee di bellezza per il benessere del corpo e dello spirito.