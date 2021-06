Acca Kappa: profumi solidi in tre fragranze prêt-à-porter.

Balsami, unguenti, essenze preziose, la regina Cleopatra amava la dolcezza dei profumi in crema, perle di bellezza per rendere la pelle morbida e seducente: la storia del profumo parte da lontano, le prime fragranze sono nate solide per poi cambiare stato nel corso del tempo.

Sono passati più di duemila anni e ora le ragazze giapponesi portano phone strap con piccoli ciondoli che contengono la loro fragranza preferita. Ancora molto apprezzati in Oriente e un po’ dimenticati in Europa, i profumi solidi rivivono finalmente una nuova stagione di charme, una rinascita tutta prêt-à–porter che offre numerosi vantaggi: il formato mignon, la possibilità di avere sempre con sé il proprio profumo d’elezione nel beauty senza temere il check in, la certezza di poterlo applicare nei punti strategici con un leggero massaggio senza disperderne nemmeno una goccia.

Acca Kappa, da più di 150 anni sinonimo di preziosa tradizione e raffinata innovazione, è stato uno dei primi brand ad anticipare la tendenza con la creazione dell’iconico profumo solido Muschio Bianco. Questo best seller si presenta come una delicata fragranza anche in versione compatta, che sprigiona, grazie ai preziosi oli essenziali di Lavanda e Ginepro rinvigoriti dalle note muschiate e ambrate del fondo, un inconfondibile profumo di primavera.

Oggi, con la bella stagione alle porte e la voglia di viaggiare leggeri, di uscire e ritrovare il piacere di una carezza sulla pelle, la collezione di profumi solidi Acca Kappa si arricchisce con due nuove fragranze: Sakura Tokyo e Mandarin & Green Tea.

Il profumo solido Sakura Tokyo è un omaggio al Giappone, un intreccio di eleganza e armonia dalle note raffinate dei petali di ciliegio, un inno alla nobile bellezza della primavera da portare sempre con sé.

Il profumo solido Mandarin & Green Tea, con la sua fragranza fresca e frizzante che celebra il luminoso incontro fra il Tè verde e gli oli essenziali di Arancio, Pompelmo, Mandarino e Bergamotto rappresenta lo spirito dell’estate.

I profumi solidi Acca Kappa sono arricchiti da Olio di Limnathes, emolliente, deodorante, di facile assorbimento e a bassa untuosità e Burro di Karitè dalle proprietà nutrienti, protettive e lenitive, un ingrediente fondamentale per la prevenzione e il trattamento dell’invecchiamento cutaneo.

La crema di cui i profumi sono composti si distribuisce facilmente con un leggero massaggio. La combinazione di lipidi con effetto “dry” e polveri assorbenti elimina l’eccesso di umidità e sebo della pelle, lasciandola morbida, vellutata e delicatamente profumata, senza appiccicare.

Racchiusi in piccoli scrigni di design, i profumi solidi Acca Kappa sono i più nuovi dei balsami antichi, nettare per il tatto, delizia dell’olfatto, discreti elisir di seduzione ai quali sarà difficile rinunciare.