Acer: due nuovi Chromebook dedicati all’istruzione

In occasione del Bett 2021, l’evento dedicato alla trasformazione tecnologica e digitale in ambito education, Acer ha presentato due nuovi Chromebook convertibili per rispondere alle esigenze degli studenti e degli attori del mondo scolastico: Acer Chromebook Spin 512 e Acer Chromebook Spin 511.

Dotati del sistema sistema operativo Chrome OS, questi device sono caratterizzati da peculiarità fondamentali per i ragazzi e docenti: semplicità di utilizzo, tempi di avvio molto rapidi, interfaccia intuitiva, protezione contro i virus e accesso a moltissime app su Google Play.

I nuovi Acer Chromebook Spin si distinguono, inoltre, per la velocità, la qualità delle performance e perchè appositamente progettati per gli utenti più giovani, essendo resistenti e sicuri.

Infatti il solido design che li caratterizza è importante in quanto protegge il dispositivo da eventuali cadute o nel caso di versamento di liquidi, situazioni tipiche che si possono verificare nel caso di utilizzo da parte di #bambini. La sicurezza dei piccoli studenti è, inoltre, garantita poichè i genitori possono impostare da remoto le regole di base della vita digitale dei propri figli per seguirli mentre imparano, giocano e navigano sul web, limitando l’accesso a determinati siti.

Essendo convertibili, i due nuovi computer rendono l’apprendimento più efficace e coinvolgente grazie alla possibilità di utilizzo in diverse modalità – notebook, tablet, display e tenda – che permettono agli studenti di lavorare in situazioni di vario tipo, sia singolarmente che in gruppo con i compagni, consentendogli di imparare al meglio con il

proprio dispositivo.

I nuovi Chromebook dispongono di un touchscreen con tecnologia Antimicrobial Corning Gorilla Glass1,2, realizzata appositamente per contenere al massimo la riproduzione di microrganismi che causano macchie e odori; è resistente ai graffi, quindi, è ideale per tutte quelle situazioni in cui il notebook può passare tra le mani di diversi studenti durante l’arco della giornata.

Acer Chromebook Spin 511 offre uno schermo da 11,6 pollici HD IPS5 , con formato 16:9, che gli garantisce delle dimensioni compatte e facilmente trasportabili. Il 512 ha, invece, un display con formato 3:2 che consente una maggiore produttività grazie al 18% di maggior spazio verticale dello schermo rispetto ad un display ugualmente ampio, permettendo agli studenti di visualizzare contemporaneamente più contenuti scolastici come testi, immagini e mappe.

Sia Acer Chromebook Spin 512 e Acer Chromebook Spin 511 sono stati progettati con un #design perfetto per il mondo scolastico grazie a caratteristiche come la certificazione di resistenza militare MIL-STD 810H3,4 – che garantisce un’ottima resistenza agli urti – la tastiera antimanomissione e il display Antimicrobial Corning Gorilla Glass1,2.

Il design rinforzato protegge il dispositivo nell’eventualità di cadute, da un’altezza massima di 122 cm e dalla pressione di un peso fino a 60 kg. Sono presenti all’interno della scocca anche delle staffe rinforzate per proteggere la solidità del display, mentre le porte di connessione sono state rinforzate con piastre metalliche aggiuntive per garantire che rimangano nella loro posizione, anche in caso di uso frequente e maldestro.

Inoltre il nuovo Acer Chromebook Spin 512 include nel rivestimento della tastiera e della superficie circostante uno speciale agente antimicrobico agli ioni d’argento, conforme alle specifiche BPR e EPA e che, come è stato dimostrato, riduce la percentuale microbica in modo piuttosto evidente contro un’ampia gamma di batteri secondo il protocollo di test JIS Z 2801 e ISO 22196.

Su entrambi i Chromebook i touchpad sono resistenti all’umidità e i tasti sono fissati meccanicamente per rendere più difficile la rimozione agli studenti. La tastiera, di semplice e rapida manutenzione, è resistente alle infiltrazioni, grazie a un sistema di canalizzazione in grado di allontanare fino a 330 ml di acqua dai componenti interni, facendola defluire dal fondo del telaio. Il touchpad è resistente all’umidità, mantenendo così un elevato standard di qualità.

Questi due Chromebook offrono agli studenti la possibilità di lavorare contemporaneamente su più progetti e app – grazie ai processori Intel N4500 e N5100 di ultima generazione, affiancati da un massimo di 64 GB di memoria eMMC e fino a 8 GB di memoria RAM – e di studiare in tutta tranquillità con una batteria che offre fino a 10 ore7 di utilizzo.

I due dispositivi hanno la possibilità di ruotare lo schermo di 360° con le cerniere di ultima generazione che permettono quattro modalità di utilizzo; sono dotati di una fotocamera esterna da 8 MegaPixel MIPI8 per fare foto e video e di una webcam HDR con un ampio campo visivo da 8 gradi per le videolezioni e le chat. Degna di nota la presenza di un otturatore, che può essere chiuso in qualsiasi momento, oscurando in tal modo la webcam, per mantenere la propria privacy.

La sicurezza degli studenti è assicurata, poiché Chrome OS si aggiorna automaticamente e viene contestualmente protetto da virus, malware e ulteriori rischi e minacce online in continua evoluzione.

I ragazzi più piccoli possono godere di un livello di sicurezza ulteriore con l’installazione dell’app Family Link che semplifica l’impostazione di regole per la navigazione dei figli in internet. Infatti questa app consente ai genitori di impostare limiti di tempo giornalieri per l’utilizzo, di personalizzare l’elenco di siti web e app che i figli possono utilizzare e, se necessario, di gestire l’account Google dei ragazzi o di bloccare in remoto gli account supervisionati sul Chromebook.

Il prezzo è di 369,00 euro per Acer Chromebook Spin 511 e 399,00 euro per Chromebook Spin 512