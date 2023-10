Acer presenta i nuovi laptop Chromebook Plus

I nuovi Acer Chromebook Plus 514 e Acer Chromebook Plus 515 si uniscono all’iniziativa Chromebook Plus di Google, sollevando il velo su un nuovo standard di prestazioni per questi laptop. Sottolineano il loro elegante design con schermi e fotocamere aggiornate e una gamma di nuove funzionalità che potenziano la produttività, la creatività e l’esperienza multimediale.

Dotati di moderne unità di elaborazione ad alte prestazioni, schermi IPS ad alta risoluzione e telecamere da 1080p con cornici sottili, gli Acer Chromebook Plus 514 e 515 offrono tutto il necessario per intrattenimento, connettività e massima produttività.

Per massimizzare la creatività e semplificare l’editing di foto e la creazione di grafiche complesse, questi nuovi modelli includono Adobe Photoshop e Adobe Express. Inoltre, gli utenti dei Chromebook Plus di Acer possono beneficiare di tre mesi di accesso gratuito a Photoshop Web e al piano Adobe Express Premium. La combinazione delle funzionalità di intelligenza artificiale generativa di Firefly con la precisione di Photoshop e la versatilità di Adobe Express offre agli utenti gli strumenti necessari per creare immagini e design personalizzati.

L’integrazione di funzionalità di editing consente di migliorare rapidamente e facilmente foto e video. Ad esempio, l’app integrata Google Foto offre la funzione di Gomma magica potenziata dall’intelligenza artificiale, che consente di rimuovere agevolmente le piccole imperfezioni. Inoltre, gli strumenti per la creazione di filmati permettono modifiche avanzate ai video con pochi semplici clic.

Anche in assenza di una connessione internet, i possessori di Acer Chromebook Plus possono contare sulla sincronizzazione dei file, garantendo l’accesso a Google Docs, Sheets e Slides attraverso il Chromebook Plus File Manager, sia online che offline.