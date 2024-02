Acer presenta l’e-scooter Predator Extreme

Acer annuncia l’e-scooter Predator Extreme, l’ultima novità dell’ampia gamma di soluzioni Acer per la mobilità elettrica. Presentato per la prima volta al Taipei Cycle 2023, il nuovo e scooter sarà ora disponibile anche in Europa, Medio Oriente e Africa a partire dal secondo trimestre del 2024. Nel suo telaio compatto e in ferro, l’e-scooter Predator Extreme è stato progettato per offrire prestazioni e potenza come una moto fuoristrada. E’ dotato di un doppio sistema di sospensioni e di un ammortizzatore a molla posteriore per una maggiore stabilità, di una potenza di picco di 960 Watt, di una coppia elevata di 40 Nm, pneumatici da 10″ e di un grado di protezione IPX5, che offre ai motociclisti la libertà di guidare su vari terreni.

Per gli amanti del brivido, il design con posizione in avanti con basso baricentro del Predator Extreme garantiscono una maggiore manovrabilità e consentono di affrontare colline ripide, 2 sentieri stretti e pendii. La struttura robusta dello scooter consente, inoltre, di fare acrobazie come impennate e salti o di passare senza problemi dalla velocità di 6 km/h a 15 km/h e fino a 25 km/h per spostarsi facilmente in città o attraversare spazi off-road.

L’e-scooter Predator Extreme è dotato di una batteria sostituibile agli ioni di litio da 10,5ah/36V che riduce notevolmente le emissioni di carbonio rispetto a una moto. La batteria può essere ricaricata completamente in 4 ore e può percorrere fino a 35 km con una sola carica, offrendo ai motociclisti una maggiore autonomia e flessibilità.