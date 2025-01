Acerbis rivoluziona l’abbigliamento offroad con la collezione X-Flex 2.0

La nuova collezione X-Flex 2.0 di Acerbis si afferma come il punto di riferimento nel settore dell’abbigliamento offroad, grazie a un perfetto equilibrio tra qualità, prestazioni, design e tecnologie innovative. Questo concentrato di tecnicità e innovazione – frutto di 50 anni di esperienza nei campi di gara – rappresenta la scelta ideale per i piloti più esigenti.

La maglia X-Flex 2.0 Anaheim spicca per l’uso sapiente di tessuti e mesh elasticizzati, che garantiscono una ventilazione ottimale e una libertà di movimento senza compromessi. Le cuciture piatte minimizzano lo sfregamento, migliorando il comfort durante l’uso prolungato.

Il design della maglia – sviluppato per adattarsi a diversi modelli di pettorine e protezioni – assicura una vestibilità aderente e una mobilità eccezionale. Inoltre, il colletto e i polsini termosaldati eliminano le cuciture nei punti di contatto con la pelle, aumentando ulteriormente la comodità. La ventilazione è ottimizzata grazie a fori laserati, mentre la leggerezza del capo è sorprendente: pesa appena 170 grammi nella taglia M.

I pantaloni della linea X-Flex 2.0 incarnano al meglio il know-how di Acerbis, combinando materiali resistenti, leggeri ed elastici. Il risultato è una vestibilità straordinaria, che offre aderenza e libertà di movimento senza paragoni. Particolare attenzione è stata posta alla zona di contatto con la sella, realizzata con un ampio pannello in cordura stretch per garantire comfort e resistenza all’usura.

L’interno delle ginocchia è dotato di applicazioni in Ax Suede, un materiale progettato per resistere ad abrasioni e alte temperature, assicurando al contempo il massimo comfort. Anche la ventilazione è stata curata nei minimi dettagli, con l’uso di mesh elasticizzato e fori tagliati al laser.

Un’innovazione significativa è rappresentata dalla costruzione interna, priva di fodera e con cuciture nastrate a caldo, che risultano lisce e prive di sfregamenti, garantendo un’esperienza d’uso impeccabile.

A completare l’outfit ci sono i nuovi guanti X-Flex, il top di gamma della linea MX di Acerbis. Grazie all’impiego del materiale Nanofront™ – un suede realizzato con il filato più sottile e resistente al mondo (con un diametro pari a 1/7500 di un capello umano) – questi guanti offrono una sensibilità eccezionale con le manopole.

Il tessuto in poliestere dobby elasticizzato sul dorso assicura una resistenza superiore alle abrasioni, mentre i piccoli inserti in mesh tra le dita e i fori laserati migliorano la ventilazione. Il design si distingue anche per dettagli come la chiusura in morbido neoprene, i rinforzi in gel sul pollice e gli inserti in gomma morbida sul dorso.

Con la collezione X-Flex 2.0, Acerbis ridefinisce gli standard dell’abbigliamento offroad, offrendo ai piloti il massimo in termini di tecnologia, comfort e prestazioni. Che si tratti di competizioni o di uscite di allenamento, questa linea rappresenta la scelta ideale per affrontare ogni sfida con stile e funzionalità.