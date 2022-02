Achille Lauro: fuori “Lauro – Achille Idol Superstar”

E’ oea disponibile LAURO – ACHILLE IDOL SUPERSTAR (Warner Music Italy), nuova edizione dell’album LAURO: 6 nuove bonus track concludono l’ultima opera, naturale prosecuzione evolutiva del percorso fatto con 1969, dell’artista più iconico e discusso degli ultimi anni. Tra queste, DOMENICA – il brano che ACHILLE LAURO ha portato in gara al settantaduesimo Festival di Sanremo accompagnato da Harlem Gospel Choir.

Dalla ballad delicata FIORI ROSA alla più graffiante RICORDI D’INVERNO, passando dal rock di ROLLING STONES e dal classico blues SEXY BOY, fino alle parole in musica di FOXY. Il processo creativo subìto da questi brani – tra le mura di uno studio costruito per l’occasione sull’isola di Albarella, casa dell’artista per più di cinque mesi – ha richiesto un lungo tempo di lavorazione, per poi andare a intrecciarsi in un unicum esemplare con le fila dell’album LAURO. Un viaggio che probabilmente non è ancora giunto alla sua fase finale ma che dà un’identità chiara e precisa di quello che sarà il futuro dell’artista-innovatore del panorama musicale italiano.

Tra collaborazioni con importanti autori e compositori e brani più intimi scritti in momenti di piena solitudine, LAURO – ACHILLE IDOL SUPERSTAR si presenta come un ibrido: crossover tra diversi generi, stile unico e inconfondibile. Le nuove tracks cercano di aprire un varco che porta dritto alla musica internazionale, staccandosi dalle logiche di mercato con l’obiettivo di spingersi verso un mood autentico e originale.

LAURO – ACHILLE IDOL SUPERSTAR è disponibile nei formati CD doppio Lp e digitale.

ACHILLE LAURO è il primo artista italiano ad approdare nel metaverso portando per la prima volta al mondo un evento fashion-music. Roblox è la metaverse platform che ospiterà Achille Lauro Superstar featuring Gucci, un’esperienza immersiva in cui l’artista declinerà la sua creatività e la sua musica, proseguendo nel filone legato al nuovo album LAURO – ACHILLE IDOL SUPERSTAR. L’evento si terrà dal 18 al 27 febbraio e permetterà agli utenti di prendere parte a 3 concerti con 3 diverse ambientazioni, tra video cult e video inediti. Ci saranno anche virtual items speciali Gucci, collezionabili e ottenibili soltanto per la durata dell’esperienza, ispirati alla collaborazione tra ACHILLE LAURO e Alessandro Michele. Questa iniziativa rappresenta un’innovazione nel linguaggio che musica e moda assumono nei confronti delle nuove generazioni. La collaborazione tra ACHILLE LAURO e Gucci conferma e consolida la presenza del brand con attività ingaggianti per la community di Roblox.

Partirà da Roma il 27 maggio 2022 il nuovo tour ACHILLE LAURO SUPERSTAR – ELECTRIC ORCHESTRA che vedrà l’artista, accompagnato da 52 elementi oltre ai 5 componenti della band, portare in scena uno show tutto nuovo, dagli arrangiamenti ai costumi, evoluzione di tutto ciò che abbiamo visto finora. I biglietti delle nuove date sono disponibili su Ticketone e Ticketmaster.