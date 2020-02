Achille Lauro Live 2020, nuove date annunciate per il tour

Sul Palco dell’Ariston Achille Lauro ha rotto ogni schema dello spettacolo musicale, con le sue performance dirompenti e spettacolari, ma si trattava solo di un assaggio di quello che accadrà durante i suoi live.

Lauro torna sul palco presentando il suo alter-ego “ACHILLE IDOL” IMMORTALE nel tour prodotto da F&P, “ACHILLE LAURO LIVE 2020”.

A grande richiesta raddoppia la data al Palazzo dello Sport di Roma: all’appuntamento già annunciato del 31 ottobre si aggiunge una nuova data, il 30 ottobre. Oltre alla doppietta nella sua città, si aggiungono nuove date al tour, che toccherà anche le città di Milano (17 ottobre – Lorenzini District), Torino (19 ottobre – Teatro della Concordia), Cesena (22 ottobre – Nuovo Carisport), Napoli (24 ottobre – Casa della Musica), Firenze (28 ottobre – Tuscany Hall).

“ACHILLE IDOL” IMMORTALE: icona, punkrocker, popstar, l’alter-ego di Achille Lauro che torna dal passato dopo essere stato crocifisso per risorgere ad icona Glam. Concettuale, oltre il maschile e il femminile, oltre gli schemi omologati di una sessualità di genere, un inno alla pansessualità.

Warner Music Italy ha recentemente conferito a Lauro De Marinis l’incarico di Chief Creative Director per lo sviluppo artistico nel mercato italiano di Elektra Records, etichetta leggendaria che ha portato alla luce e accompagnato nella storia star come AC / DC, Queen e The Doors.

Achille Lauro si presenta alla musica con un progetto ampio, con uno sguardo a 360° sull’arte. I live di Achille Lauro non saranno semplici concerti musicali, ma vere e proprie performance artistiche e teatrali: luci, suoni, scenografie, costumi e performance per un live ispirato alle più grandi produzioni internazionali.

Le date del Tour:

Sabato 17 Ottobre 2020 – MILANO @ Lorenzini District

Lunedì 19 Ottobre 2020 – VENARIA (TO) @ Teatro della Concordia

Giovedì 22 Ottobre 2020 – CESENA @ Nuovo Carisport

Sabato 24 Ottobre 2020 – NAPOLI @ Casa della Musica

Mercoledì 28 Ottobre 2020 – FIRENZE @ Tuscany Hall

Venerdì 30 Ottobre 2020 – ROMA @ Palazzo dello Sport

Sabato 31 Ottobre 2020 – ROMA @ Palazzo dello Sport

I biglietti saranno disponibili in prevendita su TicketOne dalle ore 16.00 di oggi e in tutti i punti vendita autorizzati da venerdì 28 febbraio.

