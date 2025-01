ACI e Federalberghi Roma: un protocollo d’intesa per promuovere il turismo

Un’importante collaborazione è stata ufficializzata all’Hotel Royal Santina di Roma. Il Presidente dell’Automobile Club d’Italia (ACI), Angelo Sticchi Damiani, e il Presidente di Federalberghi Roma, Giuseppe Roscioli, hanno firmato un protocollo d’intesa che avrà validità fino al 2027. Questo accordo garantirà vantaggi esclusivi ai soci ACI e ACI Storico che prenoteranno soggiorni nella Città Eterna.

Le strutture alberghiere aderenti all’iniziativa offriranno sconti sui pernottamenti, posizionandosi così tra le opzioni suggerite ai soci ACI tramite i portali dedicati. Un’opportunità che mira non solo a incrementare il flusso turistico verso Roma, ma anche a consolidare un’offerta di ospitalità competitiva e di qualità.

Giuseppe Roscioli, Presidente di Federalberghi Roma, ha sottolineato l’importanza dell’accordo: “Siamo estremamente lieti di aver siglato questa intesa con un partner della caratura, storia e tradizione dell’Automobile Club d’Italia. Per un’associazione territoriale come la nostra, rappresentativa dell’ospitalità alberghiera della Capitale, questa collaborazione rappresenta motivo di orgoglio. Sono certo che produrrà effetti estremamente positivi, sia per soddisfare le esigenze dei soci ACI, che superano il milione in tutta Italia, sia per dare maggiore visibilità ai nostri alberghi.”

Dal canto suo, Angelo Sticchi Damiani, Presidente dell’ACI, ha evidenziato come questa partnership rappresenti una risposta concreta alle sfide del mercato globale: “La sinergia di tutte le forze del comparto turistico è la chiave strategica per vincere la sfida imposta da un mercato sempre più globale. L’accordo siglato con Federalberghi Roma sancisce un’intesa che può estendere i propri orizzonti territoriali e contenutistici, promuovendo nuove forme di leisure turistico, culturale e sportivo.”

Un’alleanza strategica per valorizzare Roma come meta turistica e offrire ai soci ACI esperienze di soggiorno vantaggiose, mantenendo alta la qualità dell’offerta alberghiera. L’iniziativa si inserisce nel più ampio contesto di promozione del turismo nazionale, con uno sguardo rivolto alle esigenze del viaggiatore moderno e alla competitività dell’ospitalità italiana.