Aci: numeri record per l’App “Aci Space”

Al tempo del Covid-19 sono tanti gli italiani a caccia di informazioni e servizi utili per muoversi sulla strada. L’app gratuita “ACI Space” per smartphone e tablet, ideata per creare un punto di contatto continuo con automobilisti e motociclisti, sta registrando numeri estremamente positivi: in quasi tre anni (dal lancio, ad aprile 2017, fino al primo trimestre del 2020), sono stati 834.638 i download (nuovi utenti che hanno scaricato l’app sul proprio smartphone), con una media annua che corrisponde ad oltre 29.000 al mese, (il picco di quasi 40.000 è stato raggiunto a gennaio scorso), circa 6 milioni le sessioni (numero di utenti che usano abitualmente l’app), ben 320.000 quelle nel primo mese di quest’anno.

Oggi oltre al servizio SOS, soccorso stradale (anche per sordi), a domicilio o medico, “ACI Space” offre: Around Me (ricerca online dei punti di interesse su mappa); Club (offerte, vantaggi e news per i soci ACI); Infotarga (per conoscere gratuitamente le caratteristiche di qualunque veicolo, dalla classe ‘euro’ alla potenza); MyCar (riporta l’elenco dei veicoli registrati al Pubblico Registro Automobilistico di cui attualmente si è il proprietario, locatario o usufruttuario); ACI&Co (racchiude i servizi informativi di ACI alla collettività come i notiziari sulla viabilità locale di “LuceVerde” e la rivista digitale “l’Automobile”, oltre alle funzionalità di pagamento elettronico per la sosta, l’accesso ZTL e il trasporto pubblico locale attraverso la piattaforma “MyCicero”); Memo (per ricordare le scadenze come, ad esempio, la revisione o la Patente di guida); ACI Sport (riporta il calendario delle gare automobilistiche di tutte le discipline comprese le manifestazioni non agonistiche) e Il Tuo Consulente (per trovare le delegazioni ACI).