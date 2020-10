ACI Racing Weekend: Formule, GT e Porsche al Mugello

Sul Circuito Internazionale del Mugello, in una tre giorni prevista con tempo molto variabile, si preparano a scaldare i motori i bolidi del GT Sprint, dell’Italian F4 Championship powered by Abarth e del Formula Regional European Championship certified by FIA. Nomi d’arte fra i piloti delle formule, da Arthur Leclerc, a Lorenzo Patrese, con un occhio proprio ai campioni di domani della F1

Con ben ventisei vetture iscritte, la serie Sprint del Campionato Italiano Gran Turismo sarà di scena sul tracciato alle porte di Firenze per la seconda prova stagionale. Nell GT3 al comando della classifica dopo il successo e il terzo posto nel round inaugurale di Misano ci sono Daniel Mancinelli e Riccardo Agostini, che precedono di dieci punti la BMW M6 GT3 di Comandini-Zug, ma in Toscana non ci sarà Mancinelli sostituito da Mattia Drudi. Nella GT4 da battere ci saranno i leader della classifica PRO-AM, Segù-De Luca (Mercedes AMG GT4-Nova Race), mentre nella GT CUP Greco-Chiesa (Ferrari 488 Challenge-Easy Race) partono con i favori del pronostico.

Ennesimo successo di partecipanti nell’ Italian F4 Championship powered by Abarth, la prima e più partecipata a livello mondiale, con 30 piloti iscritti e nuovi nomi, come Lorenzo Patrese, figlio dell’ex pilota di F1 Riccardo, piuttosto che il compagno di team (AKM Motorsport), l’inglese Taylor Barnard. Esordienti in campionato anche due piloti della Jenzer Motorsport, il messicano Santiago Ramos Reynoso e l’italiano Francesco Braschi. Infine, con la CRAM Motorsport, esordisce quest’anno nella F4 italiana Vittorio Catino.

Nella Formula Regional European Championship Arthur Leclerc deve assolutamente accelerare se vuole riprendere il compagno di team, il brasiliano Gianluca Petecof, nella classifica di campionato, dopo un Red Bull Ring quasi totalmente appannaggio di quest’ultimo. Si inserisce nella lotta per il titolo anche un altro pilota della Prema Powerteam, Oliver Ramussen, con una ottima vittoria proprio sul circuito austriaco di F1. Buon quarto posto in classifica generale del finlandese Patrik Pasma della KIC motorsport, mentre recupera posizioni in classifica la ragazza della Prema, Jamie Laura Chadwick, settima. Presente, in arrivo dalla F2, il pilota Red Bull Junior Team Juri Vips, che correrà con la KIC Motorsport.

Sarà ancora una volta il duello tra Gianmarco Quaresmini (Tsunami RT) e Simone Iaquinta (Ghinzani Arco Motorsport) a caratterizzare il quinto appuntamento della Carrera Cup Italia. I due piloti, vincitori nell’ultimo round di Vallelunga, sono divisi al vertice della classifica provvisoria da appena cinque punti a favore del pilota bresciano. Anche nella Michelin Cup è un testa a testa tra Bashar Mardini e Luca Pastorelli, divisi anche loro da cinque lunghezze, mentre nella Silver Cup sono quattro i punti di vantaggio di Stefano Bianconi su Pablo Biolghini.

Tutte le gare si svolgeranno in un contesto di massima sicurezza, a porte chiuse, ma in diretta tv e in live streaming sul sito di ACI Sport e sulle pagine social dei rispettivi campionati.