ACI Racing Weekend: la stagione scatta dal Mugello

L’ attesa è finita. Il motorsport italiano si può mettere in moto con il primo round della stagione targato ACI Sport. Dopo un lungo e meticoloso lavoro, i vertici di ACI e di ACI Sport sono infatti riusciti a mettere a punto dei protocolli sanitari che hanno consentito il via libera da parte del Governo alle attività automobilistiche sportive in circuito, e i motori si riaccenderanno questo fine settimana sul circuito toscano del Mugello con gare sia sabato 18 che domenica 19 luglio.

Nel primo dei 9 ACI Racing Weekend del 2020 scenderanno in pista i campionati italiani GT Endurance, TCR Italy e Sport Prototipi. Al via anche la Porsche Carrera Cup, il Mini Challenge, la Renault Clio Cup e la F 2000 Italian Trophy.

L’appuntamento terrà a battesimo una doppia anteprima mondiale: le prime due nuove CUPRA TCR al mondo si schiereranno infatti proprio questo weekend nel contesto del TCR Italy. Il weekend di competizioni si svolgerà necessariamente a porte chiuse, come dettano le disposizioni governative, ma godrà di ampia copertura televisiva in diretta per tutte le gare in programma.

Sarà la 18esima edizione del Campionato Italiano Gran Turismo quella che si aprirà sul saliscendi toscano con 40 piloti al via che andranno a formare 14 equipaggi delle classi GT3 e GT4, pronti a darsi battaglia nella prima delle quattro gare della serie Endurance previste nel calendario 2020. Nella classe GT3 si riproporranno le grandi sfide della scorsa stagione tra Ferrari, Mercedes, BMW, Lamborghini ed Audi, a cui si aggiungerà quest’anno Porsche grazie al ritorno di Ebimotors con la 911 GT3R.

Folto schieramento anche per il primo round del TCR Italy Touring Car Championship, con ben 23 vetture al via. Occhi puntati sicuramente sulle due novità assolute, le nuove CUPRA Leon Competicion, le prime al mondo a schierarsi in pista. Vestite con i colori della Scuderia del Girasole by CUPRA Racing, vedranno al volante il campione in carica Salvatore Tavano e la new entry Simone Pellegrinelli. Al via anche la Honda di BD Racing con Federico Paolino e la Opel Astra di Andrea Argenti con il South Italy Racing Team.

Folta anche la compagine delle vetture con cambio DSG, che quest’anno concorrono al titolo italiano a loro dedicato.

Anche la Porsche Carrera Cup aprirà la stagione 2020 sul tracciato toscano con ben 26 piloti iscritti, su cui spicca la presenza del campione in carica Simone Iaquinta (Team Ghinzani). Tra i candidati al titolo scenderanno in pista Alberto Cerqui (AB Racing), Gianmarco Quaresmini (Tsunami RT) e le new entry Nicola Baldan (Dinamic Motorsport) e Giovanni Altoè (Raptor Engineering).

Parte dal Mugello anche la nuova stagione del MINI Challenge: giunto alla nona edizione consecutiva, il campionato monomarca scalda i motori per una nuova stagione che vedrà un manipolo piloti sfidarsi su cinque dei circuiti più importanti d’Italia al volante delle prestazionali MINI John Cooper Works, anche nella classe Lite.

Al via anche il Topjet F2000 Italian Trophy; ben 37 i piloti schierati nel trofeo riservato alle ruote scoperte e giunto alla sua settima stagione. Quest’anno il challenge è abbinata non solo alla analoga serie austriaca ma anche alla FX e vede al via anche le potenti vetture Superformula.

Per la prima volta nel contesto degli ACI Racing Weekend, la Clio Cup: il monomarca di casa Renault, che vede da sette anni protagoniste le veloci ed affidabili berline RS 1.6 turbo, si appresta ad affrontare sui saliscendi toscani un’edizione sicuramente ricca di novità, con uno schieramento parzialmente rinnovato e tutto da scoprire.