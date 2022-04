Aci Rally Italia Talent 2022 sbarca in Sardegna

Nel fine settimana del 23 e del 24 aprile il Circuito del Corallo di Alghero (SS) ospiterà la seconda selezione di Aci Rally Italia Talent 2022.

Gli aspiranti piloti e navigatori della Sardegna cercheranno di mettersi in luce dando prova delle loro doti a bordo di Suzuki Swift Sport Hybrid, Auto Ufficiale della manifestazione. Per tutti loro c’è in un obiettivo preciso: ottenere l’accesso alle semifinali per sognare di partecipare gratuitamente a una gara valida per i Campionati o i Trofei titolati ACI Sport nel Team ufficiale di Rally Italia Talent.

#rallypertutti

Con il suo format unico e inimitabile, ideato da Renzo Magnani nel 2014, Aci Rally Italia Talent 2022 resta fedele allo spirito originario, incarnato dall’hashtag #rallypertutti. Al via sono ammessi appassionati che non hanno mai gareggiato, non hanno mai avuto una licenza per correre o addirittura senza patente. RIT mette in palio una vera gara di rally, a chi si distinguerà nelle varie categorie ACI Talent +14, Under 18, Under 23, Under 35, Over 35, Femminile, Licenziati Aci Sport e Non Licenziati, oltre che nella classifica Rally Italia Talent Ability, riservata alle persone con disabilità agli arti inferiori.

Divertimento e sicurezza anche per i giovanissimi – Iscrizione dai 14 anni

Il regolamento 2022 apre le porte anche ai giovanissimi e pone come unico requisito per gli iscritti l’aver compiuto 14 anni (per i minorenni è necessaria la liberatoria dei genitori). ACI Sport e Suzuki vedono in Rally Italia Talent uno strumento importante per diffondere tra i ragazzi e le ragazze una sana passione per i motori e una cultura automobilistica attenta all’educazione e alla sicurezza stradale. In quest’ottica giocano un ruolo chiave gli esaminatori, tutti esperti rallisti di fama internazionale, che non si limitano a valutare le qualità dei candidati: lo staff di Rally Italia Talent trasmette quei valori di lealtà, di sportività e di rispetto delle regole e degli avversari che caratterizzano anche la presenza di Suzuki sulle piste di tutto il mondo fornendo indicazioni utili a rendere la guida più efficace e sicura, anche su strada. In questo modo Rally Italia Talent plasma non solo rallisti in erba ma anche automobilisti consapevoli e preparati.