ACI Rally Monza: appuntamento mondiale dal 3 al 6 dicembre

L’ACI Rally Monza dal 3 al 6 dicembre sarà il 7° e conclusivo round del FIA World Rally Championship.

La gara iridata organizzata dall’Automobile Club d’Italia in collaborazione con l’Autodromo Nazionale Monza ha aperto le iscrizioni che si chiuderanno venerdì 20 novembre. L’elenco sarà successivamente pubblicato martedì 24 novembre come da regolamento.

Primo atto, unitamente alla pubblicazione del regolamento particolare della gara, per l’evento che avrà il suo quartier generale presso il Tempio della Velocità. L’ACI Rally Monza è la seconda gara del FIA World Rally Championship 2020 che viene disputata in Italia, dopo il Rally Italia Sardegna dello scorso ottobre. Due appuntamenti consecutivi in Italia, assolutamente decisivi per le sorti del Campionato del Mondo Rally, che ha completamente rimodulato il calendario in seguito all’emergenza Covid-19.

Nelle prossime settimane vi sarà la presentazione ufficiale da parte dei vertici dell’organizzazione. La competizione si articolerà su un totale di 469,87 Km, oltre che per i FIA WRC validità anche per il mondiale WRC2, WRC3 e Junior WRC. Il regolamento sportivo dell’ACI Rally Monza e maggiori informazioni sull’evento sono disponibili sul sito ufficiale dell’evento.