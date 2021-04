Acqua dell’Elba: un regalo indimenticabile per la Festa della Mamma

In occasione della Festa della Mamma, Acqua dell’Elba suggerisce un regalo indimenticabile: la bici da passeggio ideata nell’iconica nuance acquamarina che contraddistingue il brand.

La bicicletta firmata Acqua dell’Elba è la bici da passeggio per eccellenza, il modello Corinto prodotto artigianalmente da Taurus, azienda storica italiana.

La bicicletta si contraddistingue per la sua linea classica e senza tempo. L’attenzione e la cura per i dettagli come i freni a bacchetta a bilancino, il telaio in acciaio realizzato a mano, le eleganti manopole in opale, la sella in cuoio e il verde acqua, rendono la bici un regalo per la mamma prezioso e unico come il sentimento che a lei ci lega. Un dono per vivere momenti indimenticabili all’aria aperta e a contatto con la natura.

Per la Festa della Mamma, Acqua dell’Elba propone l’Eau de Parfum Arcipelago donna (100 ml, 78€). Le note di Arcipelago donna riflettono la natura e la poesia di ambienti e paesaggi unici. Arcipelago donna è una fragranza femminile, caratterizzata dalle note di limone, mandarino e albicocca; presenti dalle le note fiorite di gelsomino, elicriso, acacia e fiori d’arancio; cedro, corbezzolo e muschio.

A completare la linea Arcipelago donna, Acqua dell’Elba propone lo scrub dalla formula soffice e cremosa e la crema corpo all’acido ialuronico. Lo Scrub Esfoliante per il Corpo Arcipelago (200 ml, 23€) è un concentrato di attivi marini, alghe e preziosa polvere di corallo, abbinato ad un complesso con funzionalità specifiche di protezione contro i danni da esposizione al sole. Dopo il risciacquo, la pelle appare più luminosa, purificata, come rigenerata. La Crema idratante (200 ml, 44€) profumata dalla formula ricca a base di Acido Ialuronico aiuta a rinforzare la barriera idro-lipidica della pelle, favorendo la protezione dagli agenti esterni. Riduce la desquamazione e profuma la pelle vestendola delle delicate note della fragranza di appartenenza, aumentandone la persistenza e assorbendosi in fretta.