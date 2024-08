Adidas apre due spazi innovativi a Parigi in occasione dei Giochi 2024

Adidas ha rinnovato il proprio impegno a sostenere gli atleti e le comunità locali inaugurando due importanti spazi a Parigi in vista dei Giochi del 2024. Si tratta dell’adidas House Paris e dell’adidas GroundParis, luoghi che celebrano il legame forte tra lo sport e la società.

L’adidas House Paris, situata ai piedi di Montmartre, ospiterà un Centro di Eccellenza per gli atleti, offrendo un’area dedicata al recupero e al benessere degli sportivi olimpici. Per i visitatori, invece, sono stati allestiti spazi come lo Sports Bar, la Calm Zone, un’area di intrattenimento e una mini adidas Arena, dove sarà possibile assistere a eventi sportivi e celebrare i successi degli atleti.

In occasione dell’apertura di adidas House, il marchio ha accolto icone dello sport e della cultura come Pharrell Williams, Zinedine Zidane, Pusha T, e altri, per inaugurare il nuovo spazio. L’adidas House sarà aperta al pubblico fino all’11 agosto, offrendo accesso su prenotazione e una serie di eventi speciali con atleti di rilievo per rendere l’esperienza unica nel cuore di Parigi.

Dall’altra parte, l’adidas GroundParis è uno spazio aperto a tutti nel cuore di Parigi, presso il Westfield Forum sotto La Canopée des Halles. Questo spazio sarà dedicato a promuovere la gioia dello sport con le comunità locali e a motivare tutti a vivere lo sport a proprio modo, senza pressioni esterne. L’ADIDAS GROUNDPARIS offrirà un programma ricco e diversificato che includerà nove sport diversi e momenti culturali che coinvolgeranno attivamente atleti, comunità, e ospiti speciali.

Con l’apertura di questi due spazi innovativi, adidas ribadisce il suo impegno nel supportare gli atleti e promuovere lo sport come veicolo di unione tra le persone e le comunità locali.