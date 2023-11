Adidas e BAPE: nuove Stan Smith per il 30° Anniversario

Adidas Originals e BAPE hanno unito nuovamente le forze per presentare due nuove interpretazioni dell’archivio classico Stan Smith, in occasione del trentesimo anniversario del brand giapponese di streetwear.

Rielaborate in due varianti di colore contrastanti, nero e bianco, le BAPE Stan Smith presentano una serie di dettagli collaborativi distintivi. Reinventando la silhouette nel tipico stile BAPE, la parte superiore essenziale delle Stan Smith è aggiornata con una tomaia in ecopelle sintetica realizzata con il 60% di materiali riciclati e un motivo SOLID CAMO a rilievo e inciso tonale, mentre dettagli in lamina d’oro con i marchi delle due collaborazioni sono posizionati sopra un tallone mustache ABC CAMO. Il look è poi completato con gioielli dorati per i lacci con la scritta ’30th Anniversary’ e una scatola personalizzata co-marchiata.

Rendendo omaggio alla storia della moda street giapponese, le sneaker collaborative Stan Smith prendono vita in modo giocoso attraverso una campagna che colloca le scarpe immediatamente riconoscibili all’interno di un grande distributore automatico dall’aspetto cartoonesco.

Disponibili dal 18 novembre, entrambe le varianti a edizione limitata delle BAPE® Stan Smith sono disponibili su CONFIRMED, presso rivenditori selezionati e sul sito BAPE.