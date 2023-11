adidas e Bugatti insieme per una scarpa in edizione limitata

adidas presenta la nuova collaborazione con Bugatti: creata una nuova X Crazyfast . La scarpa – inserita in un’esclusiva confezione ispirata alla fibra di carbonio – sarà acquistabile attraverso la piattaforma adidas Collect Web 3 in un’asta che si svolgerà dall’8 all’11 novembre. A vestirle in campo saranno Rafael Leao e Karim Benzema.

Realizzate in una tiratura limitata di soli 99 paia, le nuove scarpe incarnano la sinergia tra velocità e leggerezza, enfatizzando i tratti distintivi del design personalizzato Bugatti. Basate sulla scarpa X Crazyfast con lacci, questa esclusiva collezione attinge agli elementi che hanno plasmato l’essenza di Bugatti: non solo un’auto concepita per la velocità, ma una creazione fondata sulla filosofia “La forma segue le prestazioni” per ottenere il massimo risultato. Come ogni Bugatti, anche queste scarpe X Crazyfast diventeranno oggetti rari e ambiti tra i collezionisti nel corso degli anni a venire.

Così come il cuore della Chiron è il suo ineguagliabile motore W16, il fulcro delle scarpe X Crazyfast è rappresentato dall’innovativa tecnologia Speedframe di adidas, che crea una struttura estremamente leggera che, al contempo, fornisce una piastra rigida per una rapida accelerazione. L’intarsio in fibra di carbonio presente nella struttura delle scarpe richiama il materiale utilizzato nelle vetture Bugatti. La struttura del mono-mesh semitrasparente delle X Crazyfast sulla gabbia centrale del piede è stata modificata rispetto al design originale, incorporando un caratteristico tocco di Bugatti Blue, ispirato al colore delle prime auto Bugatti Grand Prix. Questo è un segno distintivo immediato per gli appassionati del marchio, che abbraccia un secolo di successi nel mondo delle competizioni automobilistiche e delle prestazioni senza eguali. Sul lato delle scarpe sono riportate due frasi che riflettono i valori condivisi tra le due aziende: “Impossible is Nothing”, sottolineando la continua ricerca di prestazioni da parte di adidas, e “Create the Incomparable”, rappresentando l’impegno di Bugatti nel produrre auto ipersportive che costantemente fissano nuovi standard. L’iconica insegna di Ettore Bugatti è ripetuta sul retro delle scarpe, omaggiando il geniale fondatore di Bugatti la cui visione continua a ispirare le più grandiose auto ipersportive del mondo.

I modelli della collezione X Crazyfast Bugatti sono consegnati in una scatola unica con un design esterno che si ispira alle trame della fibra di carbonio, lo stesso materiale leggero ed incredibilmente resistente utilizzato per costruire le auto da corsa Bugatti. Al fine di garantire che gli appassionati di adidas e Bugatti in tutto il mondo abbiano pari opportunità di acquistare uno dei 99 paia della collezione, le scarpe saranno messe all’asta tramite la piattaforma adidas Collect Web 3 dall’8 all’11 novembre. I vincitori riceveranno successivamente un’esclusiva scatola di scarpe digitale che potrà essere riscattata a partire dal 13 novembre tramite adidas Collect, per ottenere una coppia fisica corrispondente al gemello digitale. Nonostante l’asta si tenga in criptovaluta, gli utenti avranno la possibilità di convertire direttamente in valuta tradizionale utilizzando MoonPay.