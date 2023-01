adidas e FIGC: nuove maglie delle Nazionali e la campagna “The Search – La Ricerca”

adidas ha presentato oggi la sua prima collezione per le Nazionali Italiane di Calcio, creata in collaborazione con la Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC).

A partire dal 1° gennaio 2023, come già anticipato nei mesi scorsi, adidas è partner ufficiale della Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC) e veste le Nazionali Azzurre (maschili, femminili, futsal, beach soccer e e-sports).

Bjørn Gulden, Chief Executive Officer di adidas, ha affermato: “L’Italia è una delle Nazionali più famose e di successo nella storia del calcio. Siamo molto orgogliosi di dare ufficialmente il benvenuto alla Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC) e a tutte le sue squadre nella famiglia adidas e non vediamo l’ora di iniziare questa partnership di successo insieme […]

Gabriele Gravina, Presidente della Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC), ha commentato: “Oggi entriamo in una nuova era e siamo orgogliosi di farlo con adidas, che ha interpretato al meglio e in chiave moderna la passione e la tradizione della maglia Azzurra. Da 113 anni, le Nazionali italiane di calcio rappresentano un simbolo di valori e di stile in tutto il mondo, l’Azzurro è un patrimonio nazionale che travalica lo sport perché trasmette sentimenti che uniscono persone diverse per età, genere e ceto sociale. Le Azzurre e gli Azzurri rappresentano un forte elemento identitario, che valorizzeremo al meglio con questa nuova partnership”

La nuova maglia “Home” sarà indossata sul campo domani mercoledì 18 gennaio nel match amichevole di Under 18 tra Italia e Spagna in programma al Centro Tecnico Federale di Coverciano, esordio assoluto per la prima volta nella storia delle Nazionali sulle spalle di una squadra giovanile.

LA COLLEZIONE

Il design di gran parte della collezione è ispirato al marmo, elemento naturale, geografico e culturale che rappresenta l’Italia, e con lei molti monumenti e luoghi culturali del Paese nel corso dei secoli.

Il kit “Home”, a base azzurra come da tradizione, riproduce in maniera integrata l’ispirazione al marmo su tutta la maglia e i pantaloncini di gioco, un elemento replicato sul tessuto attraverso un lavoro manuale, in cui convivono la tradizione artigiana nella cura della materia prima e tecniche di alta innovazione.

Oltre all’esclusivo pattern, sul kit “Home” sono presenti altri riferimenti alla cultura italiana, come i dettagli del Tricolore inseriti delicatamente sulle spalle: ad ognuna delle tre strisce adidas, è stata inserita un’elegante bordatura che ricrea i colori della bandiera italiana. Il Tricolore è inoltre presente anche sui fianchi e sulla bordatura della maglia. Sulla parte posteriore del collo è riportata infine la scritta ‘Italia’, interamente personalizzata con un richiamo alle incisioni romane, stesso approccio utilizzato nel lettering dei nomi dei calciatori e nel numbering delle maglie.

Le maniche e il colletto sono arricchite di delicati ma incisivi dettagli dorati, che impreziosiscono il kit, a ricordare i successi delle Nazionali Azzurre. Il logo adidas e il nuovo logo scudetto delle Nazionali, ufficializzato nei giorni scorsi, sono termo-applicati e posizionati frontalmente al centro all’altezza del petto.

Anche il kit “Away” è profondamente ispirato al marmo, che ritorna in maniera forte grazie alla base chiara: il colore predominante è ’off-white’, con un preciso riferimento alla materia prima che caratterizza tutto il kit, impreziosito dalla grafica con venature blue navy e oro. Sul kit “Away” ritroviamo gli stessi dettagli della maglia “Home”, come il tricolore sulle tre strisce adidas e la scritta ‘Italia’.

I kit sono realizzati utilizzando le migliori innovazioni adidas, in particolare i materiali che permettono agli atleti di sentirsi a loro agio grazie alla tecnologia HEAT.DRY, ottimizzata per fornire il massimo comfort e traspirabilità ai giocatori durante la prestazione sportiva. Le maglie sono prodotte da materiali riciclati al 100%.

L’offerta di prodotto è completata dalla jacket “Anthem”, in una esclusiva versione double-face, e dai prodotti “Warm-up”, caratterizzati dall’iconico design ispirato al marmo ma con tonalità che richiamano il Tricolore. Realizzata con i colori dominanti del blu, del bianco e del tricolore italiano, è disponibile infine la collezione “Training”, che consente ai giocatori di avere un unico “look and feel” quando rappresentano la Nazionale sia in allenamento sia fuori dal campo in qualsiasi momento ufficiale.

La collezione sarà disponibile a partire da oggi sul sito e sulla app adidas, negli adidas store, sul FIGC Store e presso alcuni rivenditori autorizzati.

LA CAMPAGNA “THE SEARCH – LA RICERCA”

La nuova collaborazione tra adidas e FIGC viene lanciata con una campagna dedicata, “The Search – La Ricerca”, che include un Launch Film, con protagonisti di una caccia ad un prezioso tesoro alcuni Azzurri e Azzurre di ieri e di oggi, Gianluigi Donnarumma, Martina Rosucci e Alessandro Del Piero, e uno special guest finale, il cantante BLANCO.

“The Search – La Ricerca” è il racconto degli sforzi di un ragazzo in un bosco dall’atmosfera magica, alla ricerca della maglia Azzurra, uno dei simboli dell’identità nazionale italiana. Questa esperienza simboleggia al tempo stesso la ricerca dell’italiano che è in ognuno di noi e del comune senso di appartenenza all’identità del Paese, valori importanti da trasmettere alle nuove generazioni in un simbolico passaggio di consegne tra un’icona della Nazionale, Alessandro Del Piero, e il cantante BLANCO, uno degli idoli più amati dai giovani. Nelle scene finali, su un campo da calcio a Roma ritroviamo BLANCO in un momento di gioco assieme ai suoi coetanei e a una nuova gloria della Nazionale come Gianluigi Donnarumma.

La campagna, promossa sulle principali piattaforme social e digitali a livello mondiale, è stata prodotta in stretta collaborazione tra adidas e la Federazione Italiana Giuoco Calcio.