adidas e Manchester United presentano la collezione “Man Utd x Originals”

Per celebrare la tanto amata “terrace wear” della fine degli anni ’80 e dell’inizio degli anni ’90, adidas e il Manchester United hanno presentato oggi la collezione Man Utd x Originals, che ripropone pezzi popolari dell’archivio di adidas e li ripensa nell’attuale cultura calcistica.

La collezione, pensata per suscitare una sensazione di nostalgia, è stata progettata per catturare lo spirito del “giorno fuori casa” e la devozione incondizionata dei tifosi che seguivano la squadra durante le stagioni notevoli del 1988-1990. Come omaggio al DNA di design ormai iconico di quel periodo, la collezione di nove pezzi offre una versione aggiornata di celebri capi del passato, insieme a diversi capi di abbigliamento commemorativi, tra cui una felpa con cappuccio, t-shirt e una giacca da panchina.

Il pezzo forte della collezione è la maglia Man Utd x Originals Third, che – ricca di dettagli – è ispirata alla stessa maglia leggendaria indossata all’epoca. Questa include un materiale jacquard “MUFC” ingegnerizzato e un colletto a costine meticolarmente realizzato con dettagli in rosso e nero sui bordi. A specchio dell’originale, il logo del trefoil di adidas, lo stemma del club e l’iconografia più ampia degli sponsor dell’epoca sono tutti rialzati tramite un materiale dalla texture morbida applicato sulla stoffa centrale della maglia. A completare la maglia, pantaloncini abbinati – adornati con la scritta ‘MUFC’ sui lati – sono realizzati in un tessuto tessuto per riprodurre sia l’aspetto che la sensazione di quelli indossati decenni fa.

Una versione animata del difensore del Manchester United, Lisandro Martinez, che indossa la nuova maglia Man Utd x Originals terza, apparirà sulla copertina della fanzine United We Stand di questo mese.

La collezione include anche la giacca Man Utd x Bench, ispirata a quella indossata dal manager mentre allenava dalla linea laterale – ma ricreata come una moderna giacca a guscio. Questa, e una versione reinterpretata della felpa da passeggio indossata dai giocatori, sono disponibili in un audace colore rosso, bianco e nero in omaggio ai pezzi originali.

La collezione Man Utd x Originals è disponibile dal 15 maggio ed è possibile acquistarla sul sito adidas e altri partner commerciali.