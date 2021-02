adidas presenta COPA SENSE: nuove tecnologie per un tocco assoluto

adidas presenta COPA SENSE, una scarpa che segna un’importante evoluzione nella gamma COPA, per aiutare gli atleti a diventare la migliore versione di sé in campo. Progettata dall’interno all’esterno utilizzando informazioni anatomiche sul piede, COPA SENSE integra nuove innovazioni tecniche targate adidas, ovvero SENSEPODS, TOUCHPODS e SOFTSTUDS, che offrono una migliore percezione e un tocco ottimale per chi le indossa.

Partendo da un’analisi dettagliata dei complessi meccanismi alla base del piede, il team di adidas ha mappato una serie di suole con forme diverse per capire dove ci fosse maggiore contatto tra il piede e il pallone. Questo processo ha portato alla creazione di SENSEPODS attentamente posizionati, un’innovazione senza precedenti progettata per ridurre al minimo ed eliminare gli spazi vuoti intorno alla caviglia e al tendine di Achille. Gli elementi in schiuma si collocano anatomicamente in corrispondenza del calcagno, riempiendo lo spazio per creare una connessione perfetta tra pallone e piede.

La seconda innovazione della nuova COPA SENSE sono i TOUCHPODS, posizionati nell’area centrale e laterale della scarpa. Questi elementi sono progettati per assorbire l’impatto del pallone nei punti della scarpa in cui il contatto tra le due superfici risulta più frequente.

COPA SENSE segna anche il debutto di SOFTSTUDS, due tacchetti al centro dell’avampiede iniettati con un materiale più morbido, in modo da piegarsi nell’impatto con il pallone.

La tomaia dal look classico si avvale di FUSIONSKIN, un materiale che asseconda la forma del piede. Realizzata con un materiale che coniuga alla perfezione pelle e PRIMEKNIT, FUSIONSKIN ha anche il vantaggio di ridurre il tasso di assorbimento dell’acqua e migliorare la flessibilità.

Infine la forma del collo di COPA SENSE è leggermente ruotata e aperta nella zona laterale, per seguire la forma della caviglia. Questo elemento è stato progettato per fornire una calzata anatomica, consentendo l’allungamento della scarpa in base alla forma del piede: il merito è di un materiale leggermente elasticizzato usato nel processo di costruzione.

COPA SENSE (prezzo consigliato: 280 €) verrà indossata da alcuni dei migliori giocatori al mondo, tra cui Paulo Dybala, Lorenzo Insigne, Melanie Leupolz, Jude Bellingham e Martina Rosucci, ed è disponibile in tutto il mondo in pre-ordine sul sito adidas e presso rivenditori selezionati.