adidas presenta il nuovo Juventus Home Kit 2023/24

Adidas presenta il nuovo Home Kit della Juventus per la stagione 2023/24, una maglia che combina l’iconico design bianconero del club con una grafica moderna e tecnologie all’avanguardia. La nuova maglia della Juventus è stata creata per soddisfare le esigenze della nuova generazione di tifosi bianconeri, mantenendo al contempo il DNA distintivo del club.

Il nuovo design della maglia celebra le strisce bianconere iconiche della Juventus, che evocano immediatamente l’orgoglio e l’unità fra giocatori e tifosi. La grafica all-over della maglia presenta un audace contrasto con i dettagli gialli, ispirati alle divise del passato della Juventus, che sono presenti in tutti gli elementi chiave dei capi, dallo scudetto ai loghi degli sponsor, fino alle tre strisce che adornano le spalle.

Ma la vera innovazione della maglia risiede nella tecnologia avanzata utilizzata per la sua realizzazione. La versione da competizione della maglia è dotata della tecnologia HEAT.RDY, che assicura ai giocatori una freschezza prolungata in campo, ottimizzata per farli sentire a proprio agio mentre danno il meglio di sé. La versione per i tifosi, invece, è dotata della tecnologia AEROREADY, che utilizza materiali assorbenti e traspiranti per mantenere il corpo sempre asciutto, anche durante le giornate più calde.

Entrambe le varianti della maglia sono realizzate in poliestere 100% riciclato, dimostrando l’impegno di adidas per porre fine ai rifiuti plastici e per promuovere la sostenibilità.

Il design della nuova maglia riflette l’eredità del club, ma offre al contempo un’inconfondibile modernità. Il motivo triangolare delle strisce bianconere è stato ripensato e trasformato in una finitura spazzolata che riproduce il tipico manto di una zebra, in modo da celebrare l’individualità e la maestria dei giocatori in campo.

La nuova maglia farà il suo debutto in campo nella partita contro la Cremonese il 14 maggio e sarà disponibile per l’acquisto da oggi presso gli Juventus Store, i negozi adidas selezionati e sul sito adidas.