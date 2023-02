adidas presenta le nuove Predator Accuracy

adidas ha presentato oggi Predator Accuracy, la new entry della prestigiosa gamma Predator, concepita per il gioco di precisione e ispirata alla peculiarità che ha reso famosa la prima Predator: la precisione nel segnare i gol.

Il gioco moderno è questione di centimetri e le vittorie in partita dipendono spesso da margini minimi. La precisione e la capacità di segnare in porta sono fondamentali per il successo in campo: ecco perché Predator Accuracy fa leva sui precedenti modelli Predator per regalare ai giocatori la massima sicurezza quando calciano il pallone.

Facendo tesoro dei feedback dei consumatori e degli atleti adidas, Predator Accuracy è stata sottoposta a una serie di aggiornamenti per ottimizzare la precisione di gioco. Per questo, nella parte mediana, la scarpa vanta una HIGH-DEFINITION GRIP TECHNOLOGY, con elementi di gomma dalle linee minimal posizionati strategicamente nel punto di calcio per garantire la presa sul pallone, mantenendo al contempo la morbidezza e la flessibilità della tomaia.

Per realizzare il modello Predator Accuracy, adidas ha riproposto la tecnologia HYBRIDTOUCH, un materiale sagomato in microfibra rivestita che assicura una vestibilità più morbida e confortevole.

La suola è dotata di una struttura FACETFRAME che garantisce stabilità, massima efficienza di transizione e una trazione dinamica per un movimento potente sul campo. La configurazione dei tacchetti è stata ottimizzata per l’uso su terreni compatti.

A completare il design di Predator Accuracy, la struttura senza lacci sulla linguetta è realizzata con materiale PRIMEKNIT che consente una calzata semplice e comoda e avvolge al meglio il piede durante il gioco.

Predator Accuracy sarà disponibile in nero con dettagli rosa e le inconfondibili tre strisce adidas in bianco. Calciatori del calibro di Gabriel Jesus e Alessia Russo indosseranno per il resto della stagione le Predator Accuracy, che saranno disponibili in tutto il mondo a partire da mercoledì 8 febbraio sul sito adidas e presso i rivenditori autorizzati a un prezzo di €300.