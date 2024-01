adidas presenta Predator 2024

adidas svela il più recente componente della sua famiglia Predator: Predator 24, un omaggio alla calzatura che, tre decenni fa, ha dato vita a tutto. L’atmosfera nostalgica degli Anni ’90 si fonde con le prestazioni implacabili di oggi, dando vita a una scarpa pensata per una nuova generazione di goleador.

La fonte d’ispirazione per questa calzatura è evidente, combinando il DNA estetico del Predator Originale con le caratteristiche di design leggero di Predstrike e Predator 30. Questo modello sfoggia la celebre combinazione di colori nero, bianco e rosso, resa ancora più audace dalla presenza di un vivace nastro giallo, affermando con fierezza il suo ruolo di calzatura unica nel suo genere.

In linea con questo design splendidamente semplice, la silhouette è disponibile in tre varianti, ciascuna offrendo una combinazione di caratteristiche di design per accontentare diverse fasce di prezzo: con lacci, senza lacci e una variante classica allacciata con linguetta ripiegata, ideale per chi cerca un look dal fascino puramente nostalgico.

Le caratteristiche principali del design includono:

La suola leggera CONTROLFRAME 2.0 e la struttura del tallone ottimizzano la trazione per un movimento dinamico e la stabilità quando si colpisce la palla.

e la struttura del tallone ottimizzano la trazione per un movimento dinamico e la stabilità quando si colpisce la palla. La tomaia HYBRIDTOUCH 2.0 offre una calzata sagomata e un’ammortizzazione nelle aree di contatto chiave per un comfort e un tocco morbido sulla palla.

offre una calzata sagomata e un’ammortizzazione nelle aree di contatto chiave per un comfort e un tocco morbido sulla palla. Le alette in gomma STRIKESKIN sono posizionate strategicamente nelle zone di impatto, per favorire la presa sul pallone e la precisione del tiro.

sono posizionate strategicamente nelle zone di impatto, per favorire la presa sul pallone e la precisione del tiro. IL COLLARE PRIMEKNIT STRETCHABLE LACELESS consente un ingresso facile e un bloccaggio sicuro.

consente un ingresso facile e un bloccaggio sicuro. IL DESIGN LEGGERO, con il gioco sempre più veloce e la reattività ai momenti della partita resi sempre più importanti, fa sì che Predator 24 si unisca alla versione limitata Predstrike come la scarpa più leggera del franchise fino ad oggi. In particolare, la versione Laceless Elite pesa solo 195 g nella misura 8.5.

Già disponibili nei negozi adidas e online sul sito adidas, le Predator 24 saranno indossate da alcuni dei migliori giocatori di questo sport, tra cui Jude Bellingham, Pedri, Alessia Russo, Kaddidiatu Diani, Gabriel Jesus e molti altri.