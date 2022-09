Aehra: le prime immagini del SUV elettrico di alta gamma

AEHRA, il nuovo brand italiano di auto elettriche di alta gamma, mostra in anteprima le immagini esclusive del suo modello SUV. La presentazione ufficiale del design integrale e del nome dell’auto sono invece previste nel mese di Ottobre.

Le immagini evidenziano già chiaramente un design innovativo rispetto ad ogni altro veicolo presente sul mercato: sbalzi ridotti e un abitacolo veramente importante. Sono questi i primi tratti dell’identikit del SUV di AEHRA.

“AEHRA è nata con l’obiettivo di esprimere, come mai prima d’ora, tutte le potenzialità del design che la tecnologia di avanguardia dei veicoli elettrici oggi offre – commenta Filippo Perini, Head of Design di AEHRA. “Il primo modello di SUV di AEHRA coniuga l’ineguagliabile eleganza del design italiano con il meglio dei materiali e dell’ingegneria globali, per portare un cambio di paradigma nell’ esperienza del cliente.”

Dopo il SUV, sarà la volta della berlina il cui modello verrà svelato a Febbraio 2023. Per entrambi le consegne ai clienti inizieranno nel 2025.

“L’anteprima delle immagini del primo modello di AEHRA, a distanza di soli quattro mesi dal lancio dell’azienda, testimonia il forte impegno nel rimanere concentrati sulla nostra ambiziosa strategia di trasformare l’ecosistema della mobilità elettrica con auto caratterizzate da un design emozionale e dotate di un’efficienza aerodinamica superiore,” conclude Hazim Nada, Co-founder, Presidente e CEO di AEHRA. “Adesso non vediamo l’ora di svelare il design integrale e il nome dell’auto in Ottobre”.

Con finanziamenti privati, AEHRA ha già stabilito una tabella di marcia chiara e concreta per raggiungere gli obiettivi strategici del suo modello di business: penetrazione dei mercati chiave, tra cui il Nord America, l’Europa, la Cina e gli Stati Arabi del Golfo nel 2025.