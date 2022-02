AERONAUTICA MILITARE: la collezione donna FW ’22-’23

Il brand Aeronautica Militare per questa nuova collezione Woman prende spunto dalla propria storia per ripartire e ripensarsi, anche alla luce delle nuove consapevolezze acquisite.

Una collezione FW 22_23 introspettiva, che nasce dopo lunghi mesi di transizione e cambiamento, a cavallo tra isolamento e libertà in cui nulla è lasciato al caso. Sono stati infatti ottimizzati i processi produttivi, per ridurre al massimo i consumi e minimizzare gli sprechi, estrema cura viene riservata al controllo qualità e la sostenibilità è ormai diventata irrinunciabile. La donna Aeronautica Militare della prossima stagione FW ha un’identità forte e grintosa, è dinamica e piena di energia, ama indossare capi dalle linee rigorose e pulite e dalle forme fluide. Ricerca una moda all’avanguardia dove giocano un ruolo fondamentale i tessuti e i dettagli accattivanti come un piccolo cuore dentro la O di AERONAUTICA e le personalizzazioni “Enjoy your Aeronautica jacket” e “Aeronautica keeps you warm” nelle fodere dei capispalla. Una collezione che ha due anime AERONAUTICA LOVERS e AERONAUTICA DAILY distinte ma complementari, in grado di esprimere outfit unici e originali che si possono mixare e sovrapporre a piacere.

Aeronautica Lovers – riflettori puntati sui capispalla che sono realizzati con materiali ottenuti grazie al riciclo: piumini e giacconi green per chi veste con sensibilità rispetto alle tematiche ambientali. Maglieria devorè ispirata ad un gusto antico per chi ama distinguersi, pantaloni perfetti in ogni occasione, felpe in jersey morbide e calde, tute che diventano un capo eclettico da indossare, non solo in palestra ma anche durante il resto della giornata. Colori dominanti il nero e il bianco ghiaccio, mentre l’arancione è il fil rouge che lega tutta la collezione.

Aeronautica Daily – per affrontare la quotidianità con originalità, comfort e stile servono capi funzionali, leggeri e attenti alla qualità dei materiali e all’ambiente. Capispalla in pelo sintetico, in piumino, in eco montone che riscalderanno la prossima FW e che saranno protagonisti dei prossimi outfit invernali, capaci di accompagnarci durante tutto il giorno con look minimal, ma anche nei momenti di relax. Outfit pratici e versatili allo stesso tempo, in cui si possono cogliere gli elementi iconici tipici dello stile Aeronautica Militare. Colori principali il bianco ghiaccio, il nero, il rosa, il verde e l’azzurro e un’originale stampa camouflage, fantasia intramontabile dello stile military.