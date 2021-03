AERONAUTICA MILITARE: la collezione woman alla conquista della prossima SS21

La collezione woman SS21 del brand AERONAUTICA MILITARE ha uno spirito easywear, veste una donna decisa, indipendente e di carattere, che cura il proprio stile e interpreta la moda attraverso la propria personalità. Una collezione che si distingue per l’attenzione prestata ai tessuti, alle tinture e alle lavorazioni, che è stata pensata e realizzata per durare nel tempo e che si articola in 3 linee: Summer Flight – Iconic Flight – Sport Flight che si possono mixare fra loro per creare outfit originali e inediti.

Summer Flight

Tessuti naturali, forme facili da indossare, volumi confortevoli e colori rigorosamente pastello: il rosa, delicato e romantico, e il verde menta, fresco e versatile, accanto ai grandi classici dell’estate come il beige e il bianco. Sono questi i cardini di questa linea progettata per essere versatile e pensata per donne che amano lo stile military-chic. Total look monocromatici da spezzare con un’originale e inedita stampa camu-floreale che crea i giusti contrasti e combina eleganza e praticità.

Iconic Flight

Equilibrio perfetto tra lo stile military e una moda pratica e funzionale: bomber, giacche in pelle, pantaloni cargo, camicie, tute da pilota e capi multitasche per uno stile unico e inconfondibile con i patches autentici e originali che celebrano e rendono omaggio al 36° Stormo. Lo stile aviatore, il fascino della divisa e i codici militari conquisteranno tutte le donne che hanno un’anima forte e grintosa.

Sport Flight

Capi comodi e semplici in felpa di cotone per look freschi e informali con personalizzazioni minimal e discrete o al contrario all-over accattivanti per look dal carattere più strong. Capi confortevoli che coniugano eleganza e relax e permettono di essere più agili e pratiche sia nei momenti di pausa che quando è richiesto un dress code più formale. Dominano il bianco, capace di rendere chic qualsiasi look e le diverse sfumature di blu, tipiche dell’estate.