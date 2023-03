Aeronautica Militare: una capsule collection per il Centenario

Il 28 marzo 2023 segna il centenario dell’istituzione dell’Aeronautica Militare, una forza armata che ha svolto un ruolo fondamentale nella difesa del territorio italiano e nella partecipazione a missioni internazionali.

In occasione di questo importante anniversario, Cristiano di Thiene SpA ha deciso di creare una Capsule Collection dedicata alla storia dell’Aeronautica Militare. La collezione, disponibile a partire dai primi di marzo, comprende una serie di t-shirt che celebrano le tappe più significative della storia della forza armata.

Le t-shirt saranno disponibili in due collezioni: una estiva e una invernale, con l’uscita periodica di quattro t-shirt celebrative per ognuna delle due collezioni. Ogni t-shirt sarà dedicata ad un tema specifico, tra cui i simboli dello stemma istituzionale, le grandi imprese della storia dell’Aeronautica Militare, il mondo delle Frecce Tricolori e i velivoli storici.

Ogni t-shirt sarà venduta in un’esclusiva box personalizzata con il logo ufficiale del centenario dell’Aeronautica Militare. All’interno della box, sarà presente un cartoncino che illustrerà il tema grafico e ne racconterà la storia. In questo modo, la Capsule Collection non solo celebra la storia dell’Aeronautica Militare, ma ne fa anche un’opportunità di apprendimento per tutti coloro che acquisteranno le t-shirt.

La Capsule Collection di Cristiano di Thiene SpA è un omaggio alle tradizioni, ai valori e alla memoria degli uomini e delle donne che hanno contribuito a scrivere la storia dell’Aeronautica Militare italiana. Una forza armata che ha affrontato sfide difficili e ha superato i propri limiti per garantire la sicurezza del Paese e la libertà dei suoi cittadini.