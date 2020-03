Africa Eco Race, presentata l’edizione 2021

Esattamente a un mese dal rientro dei veicoli dalla 12. edizione dell’Africa Eco Race l’equipe dell’organizzazioe è già concentrata e al lavoro sulla prossima, quella del 2021. In programma ci sono l’apertura delle iscrizioni dalla fine del mese di marzo con tariffe preferenziali, un rinnovamento del sito, la presenza dell’AFRICA ECO RACE in differenti fiere e saloni, la categoria SSV XTREME RACE messa ancor più in evidenza… insomma, un bel po’ di carne al fuoco per cominciare a creare una nuova bell’edizione, prevista dal 2 al 17 gennaio 2021.

APERTURA DELLE ISCRIZIONI IL 31 MARZO 2020

Visto il grande aumento del numero degli iscritti nella categoria moto e SSV e al fine di conservare intatto lo spirito di convivialità della gara, uno dei punti d’orgoglio degli organizzatori, le iscrizioni saranno a numero chiuso : è per questo che gli organizzatori hanno deciso di aprirle a fine marzo 2020. Meglio non aspetttare troppo dunque, quest’anno e assicurarsi da subito la partecipazione, beneficiando tra l’altro anche della tariffa ridotta.

LE CATEGORIE

L’AFRICA ECO RACE è una gara iscritta presso la Federazione Francese Motociclistica e la Federazione Francese Automobilistica, e questo le permette di adattare il suo regolamento particolare – RP – aprendo le porte a diverse categorie di veicoli.

Le categorie ammesse nel 2021 saranno :

Motos

– 450 cc (-450 cc et 450 cc inclusi)

– +450 cc

– 700 cc bicylindre

– MOTUL XTREME RACE (attenzione, a numero chiuso)

Le classi saranno :

– Femminile

– Junior

– Veteran

– Experimentale

Auto / Camion

Una nuova terminologia per i veicoli ammessi è stata stabilita dalla FIA. Sull’AFRICA ECO RACE, le categorie assumeranno una nuova terminologia differenziandosi anche in sotto categorie, e tutto questo per allargare i confini e concedere maggiori possibilità al più alto numero di piloti possibile.

Le categorie sull’AFRICA ECO RACE :

T1 : Veicoli Tout-Terrain Prototipi

T1.1 : T1 4×4 Benzina

T1.2 : T1 4×2 Benzina

T1.3 : T1 4×4 Diesel

T1.4 : T1 4×2 Diesel

T2 : Veicoli Tout-Terrain di Serie

T2.1 : T2 Benzina

T2.2 : T2 Diesel

T3 : Veicoli Tout-Terrain Prototipi Leggeri

T4 : Veicoli « Side-by-Side” Tout-Terrain di Serie Leggeri

T5 : Camion Tout-Terrain

T5.1 : T5 10000cc et +

T5.2 : T5 -10000cc

La SSV XTREME RACE sarà una categoria a se stante :

Nel 2021 gli organizzatori hanno intenzione di investire e far crescere ancora di pù questa categoria, per dare agli amatori la possibilità di correre con veicoli meno costosi e quindi più abbordabili.

Per partecipare a questa categoria i veicoli non dovranno passare il prezzo di 55.000€, acquisto e preparazione inclusi.

Gli SSV della categoria dovranno rispettare i pesi minimi previsti dal regolamento :

SSV con motore atmosferico-senza turbo : peso 825 Kg

SSV con motore turbo : peso 925 Kg

L’ultimo giorno della gara, al momento dell’arrivo sul Lago Rosa, l’organizzazione si riserva il diritto di acquistare uno dei motori che finirà nei primi tre posti della categoria Ssv XTREME RACE, al prezzo di 45.000€.

