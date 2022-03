Aftershokz diventa Shokz e presenta le ultime novità

Il marchio di auricolari open-ear conosciuto nel mondo sportivo e tech per la qualità degli accessori proposti si rinnova e cambia il nome in Shokz, diventando così più impattante e condivisibile all’interno della community.

Con l’occasione, Shokz annuncia le nuove linee prodotto e presenta le ultime innovazioni tecnologiche che lo rendono un accessorio unico e indispensabile per coloro che non vogliono rinunciare alla musica mentre praticano sport in massima sicurezza.

A differenza delle cuffiette in-ear infatti, gli auricolari a conduzione ossea Shokz funzionano tramite delle leggere vibrazioni emesse dall’altoparlante che bypassano il timpano e arrivano direttamente nell’orecchio. Una caratteristica fondamentale per gli sportivi perché consente loro di muoversi liberamente ascoltando la musica, ma senza mai perdere la percezione di ciò che accade intorno.

I nuovi prodotti a marchio Shokz integrano l’iconico look con una qualità audio ancora migliorata. Per completare la serie di migliorie effettuate con il rebranding, i due microfoni integrati e l’algoritmo CVC separano nitidamente la voce dal rumore di fondo, per chiamate e audio chiare e nitide.

SHOKZ OPENRUN PRO

La linea di punta del brand vanta la migliore qualità acustica mai offerta prima d’ora, grazie all’integrazione dell’innovativa tecnologia di conduzione ossea TurboPitch™ appositamente sviluppata e al potenziamento dei bassi che adesso suonano ad un ritmo più definito.

Tra le varie particolarità di cui si compone, OpenRun Pro presenta una batteria duratura che consente di ascoltare la musica, sentire audio, e fare telefonate per dieci ore consecutive.

Gli auricolari di ultima generazione del marchio sono anche dotati di una doppia tecnologia che permette la cancellazione del rumore e fornisce quindi maggiore privacy anche durante gli allenamenti outdoor.

Infine, la certificazione IP55 conferisce al prodotto un’adeguata impermeabilità ad acqua, polvere e sudore.

Prezzo al pubblico: 189,95 euro

SHOKZ OPENRUN

Il modello OpenRun, in precedenza conosciuto con il nome Aeropex, è il prodotto maggiormente conosciuto e apprezzato di casa Shokz. OpenRun pesa solo 26g e presenta adesso la nuovissima funzione di Ricarica Rapida che consente di ricaricare l’accessorio in soli 10 minuti per un’autonomia di 1,5 ore. Completano il prodotto la certificazione IP67 che garantisce impermeabilità anche per brevi immersioni fino ad un metro di profondità e il microfono con doppia cancellazione del rumore.

Prezzo al pubblico: 139,95 euro