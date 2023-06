AGON by AOC: un nuovo monitor gaming che ridefinisce l’esperienza di gioco

AGON by AOC presenta l’AGON AG405UXC. Questo monitor da gioco ultra-wide (21:9) piatto da 40″ (100 cm), appartenente alla serie AGON, è un concentrato di prestazioni che vanta un pannello IPS con risoluzione 3440×1440 e un refresh rate di 144 Hz. Progettato per affascinare e coinvolgere, l’AG405UXC è pronto a stabilire un nuovo standard nel mercato dei monitor gaming ultra-wide.

L’AG405UXC, con il suo pannello IPS ultrapiatto da 40″, offre un’ampia area di gioco che coinvolge l’utente nell’azione di gioco. Grazie alla risoluzione UWQHD di 3440×1440, l’AG405UXC offre immagini dettagliate e nitide. Il refresh rate di 144 Hz e il tempo di risposta MPRT di 1 ms garantiscono un gioco fluido e reattivo.

L’AG405UXC è anche il compagno perfetto per streamer e creatori di contenuti, che possono utilizzare lo spazio orizzontale extra per includere la finestra di chat o il software di streaming, oppure per visualizzare la timeline completa durante il montaggio dei video.

Con il suo pannello IPS ultra-wide, il monitor AG405UXC è stato progettato per i giocatori che danno importanza alle prestazioni ad alta velocità e alla qualità visiva superiore su un display di grandi dimensioni. Questo monitor offre una frequenza di aggiornamento di 144 Hz e un tempo di risposta MPRT di 1 ms, garantendo un’esperienza di gioco ad alta velocità anche con i giochi più frenetici.

Le dimensioni imponenti e il formato ultra-wide 21:9 dell’AG405UXC offrono un vantaggio significativo ai giocatori, specialmente a quelli che si dedicano a giochi di strategia, simulazione o ruolo. Questi generi spesso presentano interfacce complesse e ambienti estesi, ma grazie alla vasta area dello schermo, i giocatori possono avere una visione completa del gioco. Possono anche accedere a più menu contemporaneamente senza sovraccaricare lo schermo. Il formato ultra-wide migliora anche l’esperienza di gioco nei giochi di corse e simulazione di volo, offrendo un campo visivo più ampio che riproduce fedelmente il campo visivo naturale dell’occhio umano. Ciò aumenta l’immersione nel gioco e fornisce un vantaggio competitivo, permettendo ai giocatori di vedere una porzione maggiore del mondo di gioco senza dover effettuare movimenti di panoramica o scorrere lo schermo. L’AG405UXC, con la sua combinazione di dimensioni, formato e caratteristiche ad alte prestazioni, è progettato per migliorare l’esperienza di gioco in una vasta gamma di generi.

L’AG405UXC supporta anche il software intuitivo G-Menu di AOC, che consente una facile personalizzazione delle impostazioni del monitor, tra cui colori, overdrive e funzioni specifiche per il gioco come Shadow Control, Low Blue Mode, Dial Point e Frame Counter. Offre inoltre impostazioni per ridurre il ritardo di input, garantendo un gameplay rapido e reattivo, e il supporto Adaptive-Sync per un’esperienza di gioco straordinaria e priva di sfarfallio.

Inoltre, il monitor è dotato di un supporto versatile con una vasta gamma di regolazioni di inclinazione, rotazione e altezza di 150 mm per garantire il comfort anche durante le sessioni di gioco prolungate. Le altre caratteristiche includono una porta USB-C con funzione di ricarica fino a 90 W, un hub USB per una comoda connessione di periferiche e altoparlanti integrati per un’esperienza audio completa.

L’AG405UXC è disponibile al prezzo di listino di 649,00€.