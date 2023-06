AGON PRO AG276QZD: immagini immersive e performance OLED eccezionali

AGON by AOC, marchio leader nel settore dei monitor, ha recentemente lanciato l’AG276QZD, l’ultimo gioiello della serie AGON PRO. Questo innovativo monitor gaming da 26.5″ (67,3 cm) è dotato di un pannello OLED che offre una risoluzione nitida QHD (2560×1440), uno straordinario refresh rate di 240 Hz e un tempo di risposta GtG incredibilmente veloce di 0,03 ms. Il monitor AG276QZD non solo promette una qualità visiva eccezionale, ma si fa anche notare per il suo design asimmetrico e sorprendente, con una finitura bicolore nera e grigia che ha già ottenuto il prestigioso Red Dot Design Award nel 2022.

Una delle caratteristiche principali dell’AGON PRO AG276QZD è l’utilizzo del pannello OLED avanzato, che offre un rapporto di contrasto senza precedenti rispetto ai comuni monitor LCD. Questo si traduce in neri perfetti e colori fedeli con ampi angoli di visione, offrendo un’esperienza visiva coinvolgente. Inoltre, il tempo di risposta di soli 0,03 ms GtG e l’input lag ridotto rendono il monitor estremamente reattivo, garantendo un’esperienza di gioco fluida e senza interruzioni. Il supporto Adaptive-Sync e la compatibilità con G-Sync contribuiscono ulteriormente a migliorare la fluidità del gameplay, sia che si tratti di giochi competitivi o titoli per giocatore singolo.

Grazie al supporto HDR10, l’AG276QZD offre immagini straordinarie e un’eccezionale accuratezza dei colori. Questo rende il monitor adatto a una vasta gamma di generi di giochi, che spaziano dai frenetici sparatutto multigiocatore ai titoli d’azione con una trama avvincente. La sua ampia gamma cromatica garantisce colori vibranti e realistici, dando vita ad ogni fotogramma sullo schermo e regalando un’esperienza visiva davvero coinvolgente. L’AG276QZD si presta anche al content creation, offrendo una qualità visiva superiore per la modifica di foto e video.

Oltre alle prestazioni visive di primo livello, l’AG276QZD presenta un design elegante ed ergonomico. Nella sesta generazione di monitor AGON, questo modello si distingue per la sofisticata finitura in metallo anodizzato nero nel frame anteriore e per la base grigia. Il monitor è progettato per essere facilmente trasportabile, con un meccanismo di sgancio rapido per una semplice configurazione e una comoda maniglia che lo rende perfetto da portare ai LAN party e ai tornei. Inoltre, un lucchetto Kensington integrato aiuta a proteggere il monitor anche in luoghi pubblici. L’ingombro ridotto della base lascia più spazio sulla scrivania per l’utilizzo di mouse e tastiera, che possono essere collegati tramite l’hub USB 3.2 a 2 porte integrato. Una clip in gomma per la gestione dei cavi consente agli utenti di riporre tutto in modo ordinato, riducendo così ulteriormente l’ingombro sulla scrivania. Le caratteristiche ergonomiche del supporto, come la regolazione in altezza di 130 mm, l’orientamento verticale e la regolazione dell’inclinazione, favoriscono il comfort fisico.

Inoltre, per i giocatori che amano abbinare il monitor alle loro periferiche colorate, l’AG276QZD include le opzioni di personalizzazione RGB Light FX, che consente agli utenti di creare un’atmosfera perfetta per le loro sessioni di gioco. Il Light FX può essere sincronizzato con periferiche AOC GAMING e AGON selezionate (tastiere da gioco, mouse da gioco, tappetini per mouse e cuffie) utilizzando il software G-Menu di AOC, facile da usare.