Agosto all’Aquafan di Riccione con Rudy Zerbi

Non solo dirette con Radio Deejay per Rudy Zerbi, all’Aquafan di Riccione. Rudy Zerbi è protagonista di un evento imperdibile all’Aquafan di Riccione: “Monkey Wave”. Ogni venerdì di agosto, il famoso presentatore televisivo e radiofonico diventa l’ospite d’onore dello spettacolo in Piscina Onde alle 14.30.

Sono tantissime le persone che arrivano da tutta Italia appositamente, ogni giorno, per incontrare all’interno del parco acquatico di Riccione, il mitico Rudy. Durante le sue dirette mattutine negli Aquafan Studios (dal lunedì al sabato dalle 10 alle 13) spazio anche a incontri e selfie.

Ogni venerdì di questo mese, Zerbi sarà co-conduttore dell’evento Maxi Onda insieme al frontman di Aquafan, Franky. Questo evento adrenalinico, incluso nel biglietto d’ingresso al parco, riserva tante sorprese per il pubblico. Alle 14:30 inizierà il nuovo format della stagione 2023 chiamato ‘Aquafan Monkey Wave’, un vero e proprio scatenato mix di musica, balli e animazione. Un’esperienza indimenticabile che nessuno vorrà perdere.