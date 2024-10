AIELLO: da venerdì 11 ottobre il nuovo singolo “TUTTO SBAGLIATO”

Aiello, il talentuoso cantautore calabrese, ha annunciato il lancio del suo nuovo singolo inedito intitolato “Tutto Sbagliato”, disponibile in radio e in digitale a partire dal 11 ottobre. Il brano, il primo estratto del suo prossimo album, racchiude un mix di emozioni e sonorità che promettono di conquistare il pubblico.

“Tutto Sbagliato è un abbraccio che non soffoca, leggero ma profondo”, ha spiegato Aiello, descrivendo il significato dietro la canzone. In questa ballad, l’artista ha fuso riflessioni sull’amore con un sound che ricorda la musica degli anni ’90, creando un’atmosfera fresca e contemporanea.

Il brano, prodotto da Brail, rappresenta un passo importante nella carriera di Aiello, che conferma la sua identità artistica fatta di passione, radici meridionali e romanticismo. Il cantautore, trasferitosi da poco a Milano per dedicarsi completamente alla sua musica, ha anche dimostrato il suo talento come autore scrivendo il brano “All’amore nostro” per Laura Pausini.

Aiello, classe ’85, cresciuto ascoltando artisti come Battisti, Mina, Carmen Consoli, Whitney Houston e Barry White, ha iniziato la sua carriera giovanissimo scrivendo canzoni ispirate alla musica soul e R&B. Con successi come “Arsenico”, “La mia ultima storia” e “Il cielo di Roma”, il cantautore ha conquistato il pubblico italiano e ricevuto numerosi riconoscimenti, tra cui il premio Lunezia Stil Novo.