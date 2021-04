AIRSCUD: l’airbag intelligente di Tucano Urbano

La sicurezza è un processo costante: ogni giorno, fin da bambini, impariamo che cosa è bene per noi e come riconoscere i pericoli. Questo è progresso. E ora il progresso si può indossare.

Da questo concetto di sicurezza progressiva nasce AIRSCUD di TUCANO URBANO l’airbag più versatile al mondo, con servizi e funzioni di sicurezza che si aggiornano e migliorano di giorno in giorno. Per sviluppare AIRSCUD, TUCANO URBANO si avvale della partnership con In&motion AIRBAG, azienda francese leader nello sviluppo di airbag autonomi, che peraltro equipaggia già numerosi piloti della MotoGP e della Dakar.

AIRSCUD si può indossare sopra a qualsiasi outfit, persino con lo zaino oppure sotto alla propria giacca da moto preferita,

Ma a rendere AIRSCUD ancora più unico è il sistema brevettato ARM LINK, tramite il quale è possibile aggiungere le MANICHE al gilet. Ed ecco che in pochi secondi AIRSCUD diventa una giacca da moto certificata CE, dotata di protezioni D3O T5 EVO X certificate CE – EN1621 Livello 1 su spalle e gomiti. Infine, per garantirne l’utilizzo durante tutte le stagioni, AIRSCUD è realizzato con materiali impermeabili e traspiranti che lo rendono water resistant, così da assecondare i capricci del meteo.

AIRSCUD raccoglie e analizza costantemente i dati di guida di migliaia di utenti in tutto il mondo per migliorare gli algoritmi di attivazione dell’airbag.

Grazie a 7 sensori – 3 accelerometri, 3 giroscopi e 1 GPS – l’algoritmo di rilevamento misura mille volte ogni secondo i parametri di utilizzo e, in caso di necessità, permette l’attivazione più veloce al mondo; in meno di 60 millisecondi – neanche il tempo di un battito di ciglia – il sistema rileva il rischio e completa il gonfiaggio dell’airbag, con una copertura totale delle aree vitali: torace, addome, collo e colonna vertebrale.

Per questo AIRSCUD risulta l’airbag ideale negli spostamenti quotidiani, quando il pericolo è più che mai imprevedibile.

L’esterno è stato realizzato in nylon Taslan a garanzia di leggerezza, ma è il nylon Oxford 500D nelle zone più esposte a offrire resistenza all’abrasione. La fodera è in rete 3D per una migliore ventilazione, mentre i fianchi sono dotati di ampie superfici elasticizzate per assicurare una vestibilità perfetta.

La finestra trasparente sulla schiena consente l’accensione e il monitoraggio tramite LED della In&box, oltre a valorizzare lo stile tecnologico. Il collo in neoprene è imbottito per un comfort superiore. Due tasche frontali permettono di riporre comodamente, per esempio, il telefono e il portafoglio; infine, le maniche sono dotate di regolazioni sui bicipiti e sul polso per adattarsi al corpo. TUCANO URBANO ha posto una grande attenzione anche al peso. Il gilet in taglia L pesa 1.950 gr, ma è soprattutto la giacca a stupire, fermando la bilancia a 2.620 gr: un valore di riferimento comparabile a quello di una giacca tradizionale completa di protezioni.

AIRSCUD si può già ordinare nei migliori negozi TUCANO URBANO e sul sito del marchio, per consegna nel mese di settembre. Chi sceglierà AIRSCUD entro il 31 luglio riceverà le maniche in omaggio e quindi avrà da subito AIRSCUD JACKET al prezzo di 399€ invece di 479€.