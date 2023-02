AIRSCUD MESH di TUCANO URBANO: il sistema airbag più versatile al mondo

Dopo il successo ottenuto in anteprima nell’ultima edizione di Eicma, è finalmente disponibile AIRSCUD MESH: grazie agli inserti in rete posizionati al posto giusto, vale a dire su petto e sottomanica, il nuovo sistema airbag di TUCANO URBANO offre la garanzia della massima ventilazione. Quest’estate, quindi, il caldo non potrà essere più una scusa per salire in sella senza nessuna protezione. Motociclisti avvisati, mezzi salvati.

Il brand propone l’unico sistema airbag realizzato in rete, per giunta, in grado di trasformarsi da giacca a gilet. Il che significa che AIRSCUD diventa ancora più versatile, perché rimane più fresco d’estate e più traspirante d’inverno. Nei mesi più caldi, lo si può indossare come giacca, in quelli freddi – grazie al sistema brevettato ARM LINK – basta rimuovere le maniche per usarlo come sottogiacca. Ed è qui che sta la versatilità di AIRSCUD MESH: con un unico capo ci si garantisce il massimo comfort e la massima sicurezza tutto l’anno.

AIRSCUD MESH sfrutta tutta la potenza dell’intelligenza artificiale sviluppata da In&motion, azienda francese leader nello sviluppo di airbag autonomi.

Grazie a 7 sensori – 3 accelerometri, 3 giroscopi e 1 GPS – l’algoritmo di rilevamento misura mille volte ogni secondo i parametri di utilizzo e, in caso di necessità, permette l’attivazione più veloce al mondo; in meno di 60 millisecondi – neanche il tempo di un battito di ciglia – il sistema rileva il rischio e completa il gonfiaggio dell’airbag, con una copertura totale delle aree vitali: torace, addome, collo e colonna vertebrale. Per questo AIRSCUD MESH risulta essere l’airbag ideale negli spostamenti quotidiani, quando il pericolo è più che mai imprevedibile.

Sono comunque disponibili diversi algoritmi che ottimizzano il funzionamento di AIRSCUD MESH in base alle condizioni di utilizzo: Street per chi usa le due ruote tutti giorni, Adventure per l’avventura off-road e Track per divertirsi in pista. È sufficiente scegliere attraverso l’app In&motion il piano di abbonamento più adatto alle proprie esigenze, a partire da 10€ al mese.

A fare la differenza di AIRSCUD MESH contribuisce anche il design. Le linee pulite, la scelta dei materiali e la cura di ogni minimo particolare lo rendono un capo sobrio, elegante e confortevole per l’utilizzo quotidiano in ogni contesto, in perfetto stile TUCANO URBANO.

AIRSCUD MESH è disponibile in edizione limitata nei migliori negozi TUCANO URBANO e sul sito. Prezzo consigliato al pubblico (non comprensivo del piano di noleggio In&box necessario al funzionamento del sistema airbag): 479€.