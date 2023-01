Aiways U6 Suv Coupè: praticità e sicurezza con il nuovo sistema di infotaiment

L’infotainment del SUV coupé Aiways U6 si rinnova totalmente. Il display touchscreen, ora con diagonale da 14,6 pollici, è comodamente posizionato sulla parte superiore del cruscotto; in questo modo, la visuale dal parabrezza non risulta affatto compromessa, e in combinazione con il display informativo del conducente da 8,2 pollici, il nuovo SUV coupé Aiways U6 propone lo schermo più ampio della sua categoria.

Oltre all’ampia superficie di visualizzazione e al potente hardware, è soprattutto l’usabilità del software a determinare la qualità dell’esperienza utente: al posto di sottomenu complessi e intricati, tutte le funzioni necessarie per la guida, l’intrattenimento e la comunicazione sono subito visibili sulla schermata iniziale.

Nella barra di stato superiore, oltre alla prontezza del veicolo, all’indicazione della marcia inserita, all’autonomia residua e alla connettività di Wi-Fi, Bluetooth e dati mobili, vengono mostrati anche il volume, le notifiche, lo stato di aggiornamento e l’orario.

Il widget a sinistra mostra in tempo reale la modalità di guida corrente, la velocità di marcia e l’area intorno al veicolo rilevata dai sensori di assistenza. In aggiunta agli altri veicoli, vengono visualizzati anche i segnali stradali attualmente in vigore ed è consentito l’accesso diretto al controllo intelligente della distanza e al sistema di assistenza alla sterzata. Nella barra di stato inferiore è possibile interagire con il menu di carica, attivare il park assist o avviare la telecamera a 360 gradi quando il veicolo è fermo.

Il fulcro dello schermo da 14,6 pollici è il widget principale: a seconda delle preferenze e della personalizzazione del conducente, è possibile visualizzare e utilizzare varie funzioni con il massimo livello di dettaglio, alle quali si può ricorrere soprattutto per l’intrattenimento e la comunicazione, nonché per configurare le caratteristiche di sicurezza e i sistemi di assistenza alla guida.

Per la prima volta, nel SUV coupé U6 Aiways l’integrazione con gli smartphone dei passeggeri non riguarda solo Apple CarPlay, ma anche Android Auto. Dopo l’ultimo aggiornamento del sistema Google al CES 2023 di Las Vegas, il software adesso supporta anche la visualizzazione a schermo diviso, garantendo in tal modo prestazioni più veloci ed efficienti. Sia Android Auto che Apple CarPlay sono ottimizzati per la visualizzazione a schermo diviso dell’UX AI-Tech. Le funzioni software del nuovo sistema di comando e display del SUV coupé U6 Aiways sono compatibili con gli aggiornamenti over-the-air.