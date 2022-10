Aiways U6 SUV Coupé: stile deciso e 400 km di autonomia

Il nuovo Aiways U6 SUV Coupé è l’alternativa elettrica nel segmento dei SUV compatti. Il suo design sicuro e dinamico colpisce per aerodinamicità e, insieme al gruppo propulsore AI-PT sviluppato dalla casa madre, garantisce la massima efficienza: con 160 kW di potenza, assicura un’eccezionale dinamica di guida oltre a un’autonomia di 400 km grazie a una batteria da 63 KW.

Esteticamente, la parte anteriore della Aiways U6 caratterizza l’aspetto della vettura. Il frontale si distingue per due elementi orizzontali. L’area superiore è delimitata dal design del gruppo luci ispirato alle cascate mentre quella inferiore unisce forma e funzione: ampie prese d’aria per il raffreddamento incorporano un sistema di alette che possono chiudersi per sfruttare una migliore aerodinamica. Aiways U6 è progettata per minimizzare la resistenza dell’aria favorendo un uso più efficiente dell’energia motrice del veicolo grazie all’inclinazione del parabrezza, che presenta un angolo ancora più ridotto rispetto a quello della U5, anche in funzione dello stile coupé.

Le finiture esterne sono impreziosite da cerchi in lega leggera da 20 pollici diamantati con tornio CNC, scolpiti non solo per attirare l’attenzione, ma anche per dissipare meglio il calore prodotto dal sistema frenante.

All’interno della nuova Aiways U6, il cruscotto diventa un importante elemento di stile. Il display centrale da 14,6” cattura l’attenzione. Il quadro dietro il volante è perfettamente integrato nella struttura di supporto orientata orizzontalmente che, a sua volta, enfatizza la larghezza del veicolo. Il conducente e il passeggero a fianco sono separati da una console centrale con un ampio bracciolo e vani portaoggetti. La grafica digitale anticipa le prerogative della mobilità elettrica di qualità del futuro, ciò avviene anche per quanto riguarda l’illuminazione interna. Le bande a LED perimetrali possono creare 360 diverse atmosfere di luce, ponendo l’accento sulla multidimensionalità degli interni e dando vita a un’ambiente tecnologicamente avanzato. Anche il comando del cambio nella console centrale rappresenta una novità nel settore automobilistico. Ispirato alla leva di manovra di uno yacht di lusso, riflette la ferma volontà delle giovani generazioni di clienti di abbandonare le soluzioni tradizionali, come il familiare pomello del cambio.

Con il concetto di AI-Cabin (Intelligenza Artificiale nell’abitacolo) il SUV Coupé U6 compie un passo in avanti verso un’ergonomia più moderna, ottimizzando l’integrazione dei display e migliorando il sistema operativo. Il quadro strumenti LCD a 3 display del SUV U5 Aiways lascia il posto a un display da 8,2 pollici perfettamente integrato, che consente al conducente di avere una chiara disponibilità di tutte le informazioni importanti. Il cuore del nuovo cruscotto è il touchscreen da 14,6” che, situato vicino al volante, ne rende facile l’accesso e garantisce una visuale ottimale grazie al suo orientamento orizzontale. Il sistema di infotainment del nuovo SUV Coupé Aiways U6 è stato pensato non solo per garantire eccellente ergonomia, ma anche facilità d’uso ottimale. Nel nuovo SUV Coupé Aiways U6 è stata ulteriormente migliorata anche l’integrazione con gli smartphone: oltre ad Apple CarPlay è anche disponibile Android Auto.

A spingere Aiways U6 SUV Coupé è un motore elettrico compatto da 160 kW/214 CV con ben 315 Nm di coppia massima, un propulsore che permette un’accelerazione da 0 a 100 km/h possibile in 6,9 secondi. U6 avrà una batteria da 63 kWh, come l’attuale SUV Aiways U5, con pacco di 24 moduli forniti da CATL e potrà essere ricaricato fino a 90 kW presso una stazione di ricarica rapida a corrente continua (DC) o fino a 11 kW tramite wallbox AC trifase.

il nuovo Aiways U6 SUV Coupé è pronto per arrivare anche in Europa, Italia compresa, dove viene già commercializzato il SUV U5 grazie al Gruppo Koelliker che lo importa.