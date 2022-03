Aiways U6: ultimi test per il SUV coupé elettrico

Aiways, il fornitore di soluzioni di mobilità personali con sede a Shanghai, ha completato tre mesi di impegnativi test invernali del suo prossimo modello, il SUV Coupé U6. Le prove tecniche hanno preso in esame le prestazioni del veicolo elettrico a batteria in condizioni di freddo estremo, compreso il controllo accurato dei sistemi di alimentazione, sterzo, frenata, sospensioni ed elettrico, nonché una prova di resistenza da 15.000 chilometri a temperature inferiori ai 30 gradi sottozero.

I test si sono svolti a Heihe, nella provincia di Heilongjiang, all’estremità nordorientale della Cina, dove è stato possibile testare la vettura su strade difficili e in condizioni climatiche invernali severe. In questa località, situata vicino alle pendici delle montagne del Lesser Khingan, gli ingegneri di Aiways hanno potuto accedere a tortuose strade alpine, veloci rettilinei e percorsi urbani, in modo da mettere alla prova nel mondo reale il SUV Coupé U6 in situazioni di guida reali e nelle condizioni più intense.

Durante i test invernali il SUV Coupé Aiways U6 è stato lasciato per lunghi periodi al gelo in modo da monitorare le sue capacità di avviamento a freddo e di ricarica anche in tali situazioni. Il veicolo utilizza un sistema di gestione della batteria (BMS) con controllo termico per assicurare prestazioni ottimali della stessa anche nei più rigidi climi invernali. Recupera il calore residuo del motore elettrico per riscaldare l’abitacolo, riducendo il carico sulla batteria e preservando l’autonomia, garantendo al contempo il comfort degli occupanti.

Il freddo intenso non influisce solo sulle prestazioni della batteria: durante i test il team di sviluppo di Aiways si è concentrato anche sulla resistenza dei circuiti elettrici e sugli impianti di riscaldamento e climatizzazione, sulla verniciatura e le guarnizioni dei finestrini. Il SUV Coupé Aiways U6 ha dato ottimi risultati in ogni test, soddisfacendo le elevate aspettative e assicurando un’eccellente affidabilità del veicolo.

L’aderenza ridotta a causa di ghiaccio e neve ha evidenziato l’importanza dei sistemi di controllo e di stabilizzazione e ha consentito agli ingegneri di concentrarsi sui sistemi di sicurezza della vettura. L’Electronic Stability Program (ESP) del nuovo modello è stato testato e messo a punto su diverse superfici a bassa aderenza in accelerazione, in decelerazione e in curva. La maneggevolezza è stata analizzata in test comparativi utilizzando cinque modelli di pneumatici invernali tra quelli più diffusi, al fine di ottimizzare ulteriormente le prestazioni in condizioni reali. La calibrazione dell’ESP continuerà a essere oggetto della prossima fase di sviluppo del SUV Coupé Aiways U6, insieme agli adattamenti del sistema di frenata automatica (ABS) e del sistema di regolazione antislittamento (TCS).

Il comfort degli occupanti ha la massima priorità nello sviluppo dei prodotti Aiways, e ognuno dei test invernali mira a garantire un’esperienza eccezionale ai futuri proprietari del nuovo SUV Coupé U6. Maggiore velocità di ricarica e una più lunga autonomia sono fattori cruciali quando si utilizza un veicolo elettrico a batteria, e gli ottimi risultati in tutti questi aspetti nei test invernali confermano la competenza tecnica di Aiways in questo ambito.

Le prove in condizioni di freddo intenso sono solo una fase dello sviluppo dei prodotti Aiways. Il SUV Coupé U6 è già stato sottoposto a severi test in altri ambienti naturali difficili per perfezionare funzioni essenziali come la gestione dell’acqua e la compatibilità elettromagnetica.

Le vendite del SUV Coupé U6 sul mercato domestico e internazionale inizieranno nel terzo trimestre del 2022, e avranno l’obiettivo di indirizzare il maggior numero di persone verso la mobilità sostenibile, grazie uno stile unico, a interni high-tech e a un prezzo competitivo.