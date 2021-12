Al CES 2022 Hyundai presenta la visione di Mobilità Illimitata

La conferenza stampa di Hyundai al CES si terrà il 4 gennaio dalle 15:00 alle 15:45 (ora di Las Vegas), al Mandalay Bay Convention Center, 2F Oceanside D. L’evento stampa sarà anche trasmesso in streaming sul canale YouTube dell’azienda.

Al CES 2022, Hyundai illustrerà come il settore della robotica dell’azienda guiderà il cambio di paradigma dell’umanità verso la libertà illimitata di movimento. Sotto il concetto principale di “Expanding Human Reach”, Hyundai condividerà la sua visione su come la robotica completerà il metaverso, come un medium che collega il mondo virtuale con la realtà, e infine supererà le limitazioni fisiche del movimento per quanto riguarda il tempo e lo spazio.