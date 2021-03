Al Colosseo con Alipay

L’Italia è al primo posto tra le destinazioni turistiche non asiatiche che i viaggiatori cinesi desiderano visitare una volta cessate le restrizioni agli spostamenti, secondo un recente studio condotto dalla società di consulenza internazionale Dragontrail. Il nostro Paese e i settori legati al turismo potrebbero essere rassicurati dal sapere che l’interesse per quanto di bello l’Italia offre è vivo e la curiosità rimane forte – e organizzarsi al meglio per accogliere i futuri turisti.

Alipay, già da qualche anno, permette ai visitatori cinesi di acquistare comodamente i biglietti per il Colosseo, tramite il proprio smartphone.

“Siamo orgogliosi di questa collaborazione e lavoriamo incessantemente per rendere l’esperienza di viaggio dei turisti cinesi più confortevole che mai in Italia”, commenta Rodrigo Cipriani Foresio, Country Manager Alipay South Europe. “Mentre attendiamo che i turisti stranieri tornino ad esplorare l’Italia e l’Europa, stiamo trovando modi nuovi e creativi per sostenere la cultura e l’arte, continuando a portare la bellezza e il patrimonio unici dell’Italia in Cina”.