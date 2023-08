Al via da oggi la nuova Brand Experience Lancia

Sei mesi dopo l’inaugurazione dello showroom pilota di Milano (Gattamelata), la nuova Corporate Identity del marchio Lancia è diventata realtà e procede a passo sempre più spedito, in modo concreto ed efficiente, applicando le linee guida definite dal Brand per un’immagine coordinata, ad uso sia interno che esterno: logo, lettering, colori, immagini e ogni altro elemento grafico che possa essere utilizzato. Una nuova Corporate Identity che riflette i quattro i pilastri alla base del piano strategico decennale del marchio: qualità, elettrificazione, sostenibilità e un modello innovativo di vendita che assicuri al cliente un’esperienza di acquisto premium.

Una nuova Brand Experience, ossia una nuova esperienza per il cliente che sarà sempre più immersiva e premium una volta entrato nella concessionaria, iniziando il proprio viaggio alla scoperta del mondo Lancia. Una customer experience che inizia dall’esterno dei nuovi punti vendita, vere e proprie Boutique, caratterizzate da un linguaggio architettonico chiaro e armonioso e dalla presenza di un elegante totem in marmo italiano. E tutto all’insegna dell’eleganza italiana richiamata anche all’interno della concessionaria, dove il cliente viene ricevuto in un’area di accoglienza dedicata a Lancia e chiamata SALA, e in cui trova un esperto del marchio al proprio servizio. Tutti gli oggetti di arredo presenti all’interno sono frutto di una selezione accurata, che dimostra l’attenzione di Lancia per i dettagli e che offre un’autentica sensazione di home feeling, tipica di una casa italiana. L’impiego di materiali preziosi e l’alternanza di tonalità chiare e scure sono valorizzati dalla presenza degli arredi firmati Cassina. La collaborazione tra le due eccellenze del Made in Italy si basa su valori condivisi, quali italianità, innovazione, tradizione e rispetto per l’ambiente.

Nuovi showroom Lancia che si presentano, quindi, come veri e propri living room, salotti eleganti ed accoglienti, pensati per il benessere di coloro che li vivono, in perfetto stile italiano.

In questo scenario di rinnovamento dei concessionari si è inserita un mese fa l’inaugurazione di Casa Lancia, il primo canale di comunicazione esclusivo per i 240 venditori italiani dedicati e certificati Lancia: una piattaforma che sottolinea l’importanza di questa community per il Rinascimento del marchio e permette a tutti i partecipanti di confrontarsi in maniera trasparente, direttamente con il CEO del marchio, nell’ottica di rendere ancora più centrale il ruolo del venditore come prima interfaccia verso il cliente finale e per garantire una brand experience di qualità e premium, sia off line che on line.