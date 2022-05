Al via gli ordini della Nuova Jeep Grand Cherokee 4xe Plug in Hybrid

Proposta in Europa esclusivamente in versione 4xe Plug-In Hybrid, da adesso in Italia è possibile ordinare la Nuova Jeep Grand Cherokee 4xe scegliendo tra i modelli Limited, Trailhawk, Overland e Summit Reserve. Ciascuna con caratteristiche specifiche, per assecondare qualunque gusto estetico ed esigenza di mobilità, le diverse declinazioni della Nuova Jeep Grand Cherokee 4xe condividono un elevato livello di raffinatezza premium, tecnologia innovativa, avanzata capability 4×4 ed elettrificazione. Prosegue così il cammino della nuova ammiraglia Jeep iniziato con il successo della Grand Cherokee 4xe Exclusive Launch Edition, andata sold out in poche settimane. Di certo, l’arrivo della gamma completa consentirà al nuovo SUV Jeep di consolidare il grande apprezzamento riscosso dai modelli “4xe” del marchio, un autentico “brand nel brand” che identifica l’evoluzione del concetto capability aggiungendo sostenibilità, efficienza e ancora più sicurezza e divertimento di guida.

Dal momento in cui il marchio Jeep ha introdotto la prima generazione della Grand Cherokee nel 1992, arrampicandosi sulla scalinata della Cobo Hall e sfondando la vetrata d’ingresso, non ci sono stati dubbi sul carattere dirompente del nuovo modello, che ha definito il nuovo punto di riferimento nella categoria diventando rapidamente sinonimo di design ricercato e capacità senza compromessi.

Questa quinta generazione della Jeep Grand Cherokee, il SUV più premiato di sempre, presenta una nuova architettura, un nuovo sistema di propulsione ibrido plug-in, un nuovo design degli esterni, nuovi interni realizzati con qualità artigianale e tecnologie all’avanguardia che rappresentano un’anteprima nel segmento dei SUV full-size a livello globale. Mentre il marchio di SUV leader in termini di prestazioni off-road prosegue il suo viaggio verso un futuro all’insegna del “Zero Emission Freedom” (“Libertà a zero emissioni”), il nuovo modello si presenta come la Jeep Grand Cherokee più tecnologicamente avanzata e dalle prestazioni 4×4 migliori di sempre.

La nuova Jeep Grand Cherokee 4xe è stata progettata in ogni sua parte per offrire una capability off-road senza eguali e una dinamica di guida sicura. I sistemi di trazione 4×4 (Quadra-Trac II e Quadra-Drive II), le sospensioni pneumatiche Quadra-Lift e il sistema di gestione della trazione Selec-Terrain assicurano alla nuova Jeep Grand Cherokee 4xe le leggendarie capacità 4×4 del marchio Jeep.

Disponibile sulle versioni Limited, Trailhawk, Overland, Summit Reserve, il sistema di propulsione della nuova Jeep Grand Cherokee 4xe combina due motori elettrici, un pacco batterie da 400 volt, un motore turbo a quattro cilindri da 2,0 litri e una trasmissione automatica TorqueFlite a otto marce per garantire elevate prestazioni e massima efficienza.

Nel complesso, il sistema 4xe eroga 380 CV combinati e 637 Nm di coppia, e offre fino a 48 km di autonomia elettrica in ciclo combinato e 51 km di autonomia elettrica in ciclo urbano.

A completamento delle soluzioni finanziarie, FCA Bank offre una completa gamma di servizi assicurativi, abbinabili al contratto di finanziamento. È possibile scegliere di guidare i modelli della gamma completa della Nuova Jeep Grand Cherokee 4xe in totale libertà grazie alle soluzioni di noleggio a lungo termine Leasys. A fronte di un canone mensile fisso, tutti i servizi sono inclusi e facilmente gestibili grazie all’app gratuita Leasys Umove: nessuna spesa imprevista, nessun rischio di svalutazione, solo il piacere della guida. E al termine del noleggio si può decidere se continuare a guidarla o restituirla. L’offerta è disponibile con la formula Noleggio Chiaro, che consente di conoscere sin da subito il prezzo di riacquisto a fine noleggio.