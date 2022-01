Al via Hyundai N e-Festival Global League

Hyundai ha lanciato la Hyundai N e-Festival Global League, una competizione di digital motorsport, nel corso della quale i giocatori si contenderanno il primo posto in un emozionante ambiente di gioco in realtà virtuale (VR).

La Global League si svolge fino al 14 febbraio con turni di qualificazione su iRacing, piattaforma di simulazione VR. Giocatori provenienti da 13 paesi parteciperanno ai turni di qualificazione. Fra questi, 30 giocatori – compresi i primi due di ogni Paese, il vincitore della precedente Hyundai N e-Festival Junior Cup e quattro giocatori Wild Card – passeranno ai turni finali.

I 30 giocatori si sfideranno in 10 round finali che saranno trasmessi live su Race Spot TV dal 6 marzo al 1° maggio. Tutti coloro che desiderano partecipare alle fasi di qualificazione possono iscriversi sul sito di Hyundai N e-Festival, caricando i propri punteggi.

I primi tre classificati riceveranno un premio in denaro e il vincitore sarà anche invitato a partecipare al VIP Hospitality Program dello Hyundai World Rally Team durante il Mondiale Rally. L’invito VIP prevede l’ospitalità e consente di vivere da vicino le prestazioni del team rally Hyundai nel corso del campionato, nonché altre iniziative speciali, come l’opportunità di incontrare i piloti e partecipare a tour in elicottero tra i diversi luoghi in cui si svolge il WRC.

L’auto da corsa ufficiale dell’evento è Elantra N TCR – una variante Tour Car Racing di Elantra 2021 che è stata nominata North American Car of the Year™ del 2021, uno dei più prestigiosi riconoscimenti del settore. La Elantra N TCR ha primeggiato nelle principali competizioni granturismo del mondo, tra cui il World Touring Car Championship e l’IMSA Michelin Pilot Challenge.

Per la Global League, Hyundai ha collaborato con il gioco iRacing, che offre un’esperienza realistica delle corse, mettendo in evidenza le capacità dinamiche di guida e il suono di Elantra N TCR in un emozionante ambiente VR.

Per un coinvolgimento a tutto tondo dei fan, l’evento vede la partecipazione del leggendario pilota Gabriele Tarquini, recentemente ritiratosi dalle corse. Il pilota italiano si è unito a Hyundai Motorsport nel 2017 come pilota capo collaudatore della prima vettura Customer Racing, Hyundai i30 N TCR, e ha contribuito a portare il team di Hyundai Motorsport a conquistare numerosi titoli. Tarquini non parteciperà allo Hyundai N e-Festival, ma condividerà i suoi migliori risultati iRacing con i fan del brand Hyundai N in tutto il mondo.