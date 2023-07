Al via il nuovo programma “FIAT 500 E-LOVERS”

FIAT ha annunciato oggi il lancio dell’iniziativa “FIAT 500 E-LOVERS”, un progetto ambizioso che mira a coinvolgere i possessori della Nuova FIAT 500 nella promozione della mobilità sostenibile e delle motorizzazioni elettriche.

Secondo il rapporto Global Automotive Consumer Study (GACS) 2023 di Deloitte, l’Italia si posiziona tra i mercati più accoglienti nei confronti del cambiamento verso la mobilità sostenibile, con un notevole 78% dei potenziali acquirenti interessati alle motorizzazioni alternative. In risposta a questa crescente domanda di veicoli a emissioni zero, FIAT ha creato “FIAT 500 E-LOVERS” come una nuova strategia per far conoscere la propria iconica vettura elettrica ai potenziali clienti attraverso l’esperienza diretta dei proprietari.

Gli Ambassador di “FIAT 500 E-LOVERS” saranno appassionati proprietari della FIAT Nuova 500 100% elettrica, orgogliosi di condividere le loro esperienze positive riguardanti la vettura elettrica Made in Italy. Questi clienti entusiasti si offriranno volontariamente come portavoce del marchio, offrendo informazioni, suggerimenti e testimonianze di guida per coloro che desiderano conoscere meglio il veicolo prima di acquistarlo. Il ruolo degli Ambassador sarà fondamentale nel dissipare dubbi e incertezze riguardo all’utilizzo di veicoli elettrici, svelando vantaggi e caratteristiche che rendono la Nuova 500 una scelta ideale per la mobilità quotidiana.

Per tutti i proprietari della Nuova FIAT 500 completamente elettrica, diventare Ambassador sarà semplice, in perfetto stile FIAT. Sarà sufficiente iscriversi al Club “Fiat 500 E-LOVERS” tramite il link fornito dall’azienda. L’entusiasmo e l’impegno di questi Ambassador saranno premiati con buoni regalo, spendibili su un’apposita piattaforma, ogni volta che un potenziale cliente completerà un test drive o effettuerà un acquisto grazie alla loro testimonianza.

L’iniziativa, tuttavia, non riguarda solo i possessori della vettura. I potenziali acquirenti della Nuova FIAT 500 elettrica potranno beneficiare della preziosa assistenza degli Ambassador, ricevendo informazioni personalizzate e consigli direttamente da chi ha già un’esperienza diretta con il veicolo. Questo contatto amichevole e trasparente potrà avvenire sia attraverso un appuntamento online che fisico, offrendo ai potenziali clienti l’opportunità di ricevere una guida mirata per compiere il “salto” verso la nuova era della mobilità sostenibile.

I clienti interessati potranno ordinare la Nuova FIAT 500 100% elettrica, diventando così parte della crescente comunità di “FIAT 500 E-LOVERS”, ma soprattutto, avranno l’opportunità di diventare a loro volta nuovi Ambassador, condividendo le loro esperienze di guida e diffondendo i vantaggi della mobilità sostenibile.