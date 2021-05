Al via la prevendita italiana di nuovo ŠKODA KODIAQ

A poche settimane dalla pubblicazione delle prime foto ufficiali, inizia la commercializzazione in Italia del rinnovato grande SUV KODIAQ l’apprezzato modello che nel 2017 ha dato il via all’offensiva SUVdella Casa boema. Nuovo KODIAQ è immediatamente riconoscibile per l’immagine del frontale, rivisto nelle proporzioni tra cofano motore, calandra ampliata e nuovi gruppi ottici, che ora sono di serie in tecnologia full LED e che, a seconda delle versioni, possono vantare di serie o in opzione la tecnologia Matrix LED. Nuovo KODIAQ, inoltre, è stato aggiornato in numerosi particolari esterni volti a migliorare l’aerodinamica del veicolo, con positivi effetti sul consumo e sul comfort di marcia.

Il miglioramento del comfort dei passeggeri, che possono essere sette scegliendo le versioni dotate di serie della terza fila di sedili a scomparsa collocata nel vano posteriore, ha guidato il rinnovamento dell’abitacolo, che ora può contare su nuovi materiali, finiture ancora più curate e per la prima volta rende disponibili dotazioni di segmento superiore, quali i sedili anteriori ergonomici con funzioni di ventilazione, riscaldamento e massaggio.

Nuovo ŠKODA KODIAQ è proposto in Italia, in questa prima fase commerciale, nelle versioni Ambition, Executive, Style e SportLine, a cui seguiranno nei prossimi mesi l’inedita versione L&K, summa delle migliori dotazioni di comfort e tecnologia per il modello, e la nuova variante sportiva RS, che abbandona il precedente 2.0 TDI 240 CV, per dotarsi di un 2.0 TSI 4 cilindri benzina da 245 CV più leggero di ben 60 kg rispetto al precedente TDI e proposto di serie con cambio DSG a 7 rapporti e trazione integrale 4×4 a controllo elettronico.

KODIAQ è disponibile a benzina con motore 1.5 TSI con disattivazione selettiva dei cilindri ACT con potenza di 150 CV e coppia massima di 250 Nm e con il nuovo 2.0 TSI 190 CV e 320 Nm, con cambio DSG e trazione integrale a controllo elettronico di serie. La gamma di motori TDI ruota intorno al 2.0 TDI EVO con tecnologia “Twin Dosing” per il trattamento dei gas di scarico, che permette una riduzione degli NOx fino all’80%. Il quattro cilindri è proposto nelle varianti 150 CV/360 Nm e 200 CV/400 Nm unicamente con cambio DSG a 7 rapporti, mentre la trazione 4×4 è di serie sulla versione più potente e a richiesta per il 150 CV.

Il passaggio alla rinnovata generazione ha comportato un miglioramento delle dotazioni di serie che, a seconda delle versioni, corrispondono a un vantaggio Cliente dal 55% all’80% sul costo delle singole dotazioni incluse, se paragonate a quelle della versione precedente.